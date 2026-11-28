Los ocho clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura saldrán al campo este fin de semana para dirimir a los semifinalistas. Este sábado jugarán Vélez-Independiente e Instituto-River y el domingo lo harán Rosario Central-Brracas y Boca-Gimnasia de La Plata.

En el primer turno de este sábado, El Fortín y el Rojo se medirán en el José Amalfitani, desde las 20 horas y con el arbitraje de Facundo Tello. El conjunto local había terminado tercero en el Grupo A y el visitante fue séptimo; en tanto que dejaron en el camino en octavos a Belgrano y Argentinos respectivamente.

A las 22 y en el Presidente Perón, La Gloria recibirá al Millonario con la conducción de Nazareno Arasa. Los cordobeses fueron primeros en la A y eliminaron a Huracán, mientras que el conjunto de Núñez fue cuarto en la B y dejó atrás a Lanús.

El domingo primero jugarán El Canalla (primero en la B) y El Guapo (cuarto en la A) en el Gigante de Arroyito (17 horas-Pablo Dóvalo) y luego (20:30-Darío Herrera) El Xeneize y El Lobo se presentarán en La Bombonera.