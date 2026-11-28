Dos investigaciones policiales permitieron esclarecer distintos hechos delictivos ocurridos en Junín, con la aprehensión de dos hombres y la recuperación de elementos sustraídos.

Uno de los procedimientos se inició a partir de un robo cometido en el Colegio Normal, ubicado en Almafuerte al 300, donde habían sustraído una notebook y un monitor del kiosco del establecimiento. A través de tareas investigativas y del análisis de imágenes de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de Comisaría Primera identificaron al presunto autor, un hombre de 34 años.

El sospechoso fue aprehendido en inmediaciones de las calles Libanesa y Roque Sáenz Peña, donde llevaba prendas de vestir coincidentes con las registradas en las filmaciones.

Durante el análisis de las imágenes, los investigadores también establecieron que el mismo hombre estaría involucrado en otro robo ocurrido ese día en la peluquería “MC – Marcela Camino”, ubicada en Guido Spano al 400. En ese lugar, tras violentar la puerta de ingreso, habían sustraído una máquina de cortar el cabello.

En ambos hechos interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial Junín, que avaló las actuaciones policiales y dispuso las medidas correspondientes.

Recuperaron un carro playo

Por otra parte, efectivos del GTO de Comisaría Segunda esclarecieron el hurto de un carro playo de cuatro toneladas que había sido sustraído en inmediaciones del Parque Industrial de Junín.

A partir de la denuncia y del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron identificar al presunto responsable y avanzar con un allanamiento en una vivienda del barrio San Juan.

El procedimiento, realizado con la colaboración del grupo motorizado SASU, tuvo resultado positivo: en el domicilio secuestraron el carro sustraído y una camioneta Nissan Frontier que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Un hombre de 53 años fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. El carro recuperado fue posteriormente entregado a su propietario.

Fuente laverdad