El Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa (MUMA) inauguró la muestra «Lo Posible», de la artista juninense Verónica Dana, una propuesta retrospectiva que reúne distintas etapas de su producción pictórica y permite conocer los temas, las experiencias y las búsquedas que atraviesan su trabajo.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 20 de diciembre, está integrada por varias series realizadas en diferentes períodos. Aunque cada una aborda escenarios y temáticas particulares, todas tienen un punto en común: la mirada de la artista sobre sus propias vivencias y el entorno que la rodea.

«Lo Posible es todo lo que me une a mí, todo lo que voy contando a través de mi obra pictórica», explicó Dana durante la presentación.

Entre los trabajos expuestos se encuentra «Limañas», una serie en la que aparecen animales como una lechuza y un puma. También forma parte del recorrido «Mientras camino», integrada por imágenes de espacios y situaciones cotidianas, como una florería, una carnicería y una mesa preparada para un almuerzo en el campo.

Otra de las propuestas es «El tiempo no impide», que recupera lugares y momentos que siguen presentes en la vida cotidiana. Un teatro, la cancha de Sarmiento, un velorio y un casamiento aparecen como escenarios de encuentros y experiencias.

La muestra también incluye una serie realizada en 2021, durante la pandemia, en la que predominan los espacios interiores y cerrados. Un baño, una habitación y una silla junto a un vestido forman parte de las composiciones que remiten a las formas de habitar y transitar aquel período.

La naturaleza ocupa un lugar central en «Fértil», una serie presentada este año en la que Dana representa plantas que crecen espontáneamente, sin intervención humana. Cardos, cepas de caballo, moreras salvajes y acacias negras integran este conjunto.

Además, la exposición incorpora dos pinturas de «Carnaval», una serie que la artista comenzó a desarrollar durante 2026 y que todavía se encuentra en proceso.

Las obras son de gran formato y fueron realizadas principalmente con acrílico y óleo. En algunos casos, la artista combina ambos materiales, utilizando una base acrílica sobre la que luego trabaja con óleo.

Dana desarrolla su producción en el taller de pintura Forestal, bajo la orientación de Guillermo Marzullo, quien también está a cargo de la curaduría de la muestra. Allí trabaja durante el año en la construcción de cada serie, definiendo los temas que busca expresar y la manera de trasladarlos a la pintura.

Su recorrido artístico también incluye un vínculo con la fotografía, disciplina sobre la que realizó una muestra años atrás.

La inauguración convocó a familiares, amigos y vecinos que se acercaron al MUMA para acompañar a la artista y recorrer una exposición que propone un viaje por distintas etapas de su producción.

Foto democracia