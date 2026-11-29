Sarmiento comenzó a delinear su plantel para la temporada 2027 con una lista de doce jugadores que no continuarán en la institución. Las salidas se producen luego de una temporada en la que el equipo logró asegurar con anticipación la permanencia en Primera División, aunque no consiguió clasificarse a los playoffs de los torneos Apertura y Clausura.

El Verde realizó el último entrenamiento del año el pasado viernes y el plantel quedó licenciado hasta el próximo 26 de diciembre, fecha prevista para el regreso a las prácticas. Para entonces, el entrenador Facundo Sava ya no tendrá a disposición a los doce futbolistas cuyas salidas fueron confirmadas por el club.

Cinco de ellos finalizarán sus contratos sin alcanzar un acuerdo para renovar: Mauricio Martínez, Diego Churín, Nicolás Pasquini, Yair Arismendi y Pablo Magnin.

A esa lista se suman otros siete jugadores que deberán regresar a sus respectivos clubes una vez finalizados sus préstamos: Juan Manuel Cabrera, Thiago Santamaría, Santiago Salle, Lucas Suárez, Gastón Arturia, Julián Contrera y Renzo Orihuela.

Desde la institución despidieron a los futbolistas con un mensaje de agradecimiento por el compromiso y el profesionalismo demostrado durante su paso por el club.

«Junto al resto del plantel, conformaron un grupo humano excepcional que nos invitó a soñar y a ilusionarnos. Agradecemos a todos por su compromiso y profesionalismo con nuestra institución y les deseamos muchos éxitos en el futuro de sus carreras», expresaron desde Sarmiento.

Con estas doce salidas confirmadas, el cuerpo técnico y la dirigencia deberán avanzar en la reestructuración del plantel y en la búsqueda de refuerzos para afrontar el próximo campeonato.