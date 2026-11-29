ATSA Junín abrió la inscripción a la Colonia de Verano 2026/2027, dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años. La temporada empieza el 14 de diciembre y termina el 26 de febrero.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30. Todos los chicos que se inscriban reciben una remera de regalo.

El sindicato también incluyó un beneficio para sus afiliados: cuando se anotan varios hermanos, cada uno paga el 50% del valor. Los precios y el detalle completo de la temporada están en la publicación que el gremio compartió en sus redes.

Las familias que quieran consultar o anotar a sus hijos pueden comunicarse por los teléfonos de contacto del sindicato o acercarse a la sede de Av. Dr. Benito de Miguel 239, en Junín.

El sábado 5 de diciembre arranca la temporada de pileta

Llega un momento para compartir entre amigos y familia: la temporada 2025/2026 de pileta en el complejo. Desde el sábado 5 de diciembre el predio abre sus puertas para los afiliados.

El predio de la pileta del sindicato vuelve a abrir para que las familias pasen el verano en un espacio propio.

Los valores y la composición del grupo familiar pueden consultarse en la publicación que el gremio compartió en sus redes. Los menores de 3 años no abonan la temporada, aunque deben figurar en la planilla para poder tramitar su carnet. Los jubilados de ATSA pagan el valor de afiliados.

Para más información, las familias pueden comunicarse por los teléfonos de contacto del sindicato o acercarse a la sede.