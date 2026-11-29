Un total de $1.300 millones de origen provincial estarán destinados a financiar un nuevo plan de infraestructura educativa en Junín, que alcanzará a 54 edificios escolares, jardines maternales municipales y espacios deportivos durante el período 2026-2027.

Los recursos corresponden al Fondo Educativo, que la Provincia transfiere a los municipios para financiar obras y mejoras en establecimientos educativos. En este caso, la administración y ejecución de los trabajos estarán a cargo del Municipio, a través de los equipos técnicos de la Secretaría de Obras Públicas.

Al anunciar el programa, el intendente Juan Fiorini destacó que los $1.300 millones del Fondo Educativo permitirán llevar adelante 54 intervenciones de distinta magnitud. Señaló que los trabajos fueron definidos junto con Inspección de Educación y el Consejo Escolar, y que el objetivo es dar respuesta a las necesidades de cada comunidad educativa.

El programa contempla diferentes tipos de intervenciones, de acuerdo con las necesidades relevadas en cada establecimiento. Entre las obras previstas se encuentran mejoras de accesibilidad, reparación de techos, renovación de sanitarios, construcción y reparación de veredas, acondicionamiento de patios y otras tareas de infraestructura y puesta en valor de los edificios.

La planificación se realizó mediante un trabajo conjunto entre Inspección Distrital de Educación, el Consejo Escolar y el Municipio, con el objetivo de establecer prioridades y atender los requerimientos planteados por las comunidades educativas.

La presidenta del Consejo Escolar, Rosana Morando, destacó que Junín cuenta con alrededor de 150 instituciones educativas, a las que concurren diariamente unas 26.000 personas. También remarcó la importancia de sostener el diálogo entre los distintos organismos para acordar las intervenciones necesarias.

Por su parte, la jefa distrital de Educación, Paola Berro, valoró que las necesidades de las escuelas hayan sido escuchadas y que se avance con la puesta en valor de los edificios escolares.

El nuevo programa dará continuidad al plan de infraestructura 2025-2026, que contempló intervenciones en 40 establecimientos. Las tareas son coordinadas por equipos técnicos municipales y profesionales del área de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

De esta manera, los fondos provinciales del Fondo Educativo permitirán financiar una nueva etapa de trabajos en establecimientos de Junín, con una inversión anunciada de $1.300 millones y un alcance previsto de 54 edificios educativos y deportivos.