En el marco de la agenda de planificación estratégica rumbo al Bicentenario de la ciudad, la agrupación Junín Bicentenario presentó formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante una Petición Particular orientada a la creación de un Régimen de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible e Infraestructura Verde Urbana para todo el Partido de Junín.

La propuesta surge como una respuesta estructural y anticipatoria frente al impacto comprobado del cambio climático y el incremento en la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas. Lejos de enfoques alarmistas o coyunturales, la iniciativa plantea que los desafíos climáticos actuales —frecuentemente asociados a ciclos de variabilidad como el Super Niño— exigen superar el modelo tradicional de la ingeniería "gris" (centrado exclusivamente en entubar y evacuar de forma acelerada los excedentes hídricos), el cual satura los conductos existentes y acelera el riesgo de anegamientos.

Hacia el modelo de "Ciudad Esponja"

El proyecto propone adoptar el concepto internacional de "Ciudad Esponja", integrando la hidrología urbana con soluciones basadas en la naturaleza. El objetivo central es retener, ralentizar, infiltrar y depurar el agua de lluvia en su propio lugar de origen, restituyendo el ciclo hidrológico natural y aliviando la red de desagües.

Entre los instrumentos técnicos e innovaciones urbanísticas propuestos en la petición se destacan:

● Factor de Permeabilidad del Suelo: un indicador urbanístico fundamental para garantizar que los lotes y nuevas construcciones conserven un porcentaje mínimo de suelo natural o utilicen materiales drenantes certificados.

● Planes de Manejo Pluvial Sostenible: una exigencia técnica obligatoria para nuevos loteos y urbanizaciones que prohíbe el volcado directo e irrestricto de agua a la vía pública, exigiendo sistemas de retención temporal que amortigüen los caudales pico.

● Espacio público inteligente: incorporación sistemática de jardines de lluvia, superficies de biorretención, canteros lineales con arbolado continuo y pavimentos drenantes en ciclovías y senderos peatonales.

Incentivos fiscales y articulación normativa

Para garantizar su viabilidad y evitar cargas burocráticas innecesarias, la propuesta se articula con el marco tributario y fiscal vigente en el municipio.

En este sentido, se solicita al cuerpo legislativo evaluar un esquema de alivio fiscal voluntario, bonificaciones en tasas, para vecinos y desarrolladores que incorporen infraestructura verde por encima de los mínimos exigidos, así como una flexibilización compensada del Factor de Ocupación Total en áreas comerciales o de alta densidad que mitiguen el impacto pluvial en parcela.

Planificar el futuro con visión de Bicentenario

Desde Junín Bicentenario destacaron que la conmemoración de los 200 años de la ciudad, a celebrarse el 27 de diciembre de 2027, debe funcionar como el motor fundamental para repensar el hábitat urbano con una mirada preventiva, inclusiva y de sustentabilidad a largo plazo.

“Una ciudad resiliente y preparada para el futuro no se construye reaccionando tarde ante la emergencia, sino planificando el territorio con inteligencia y trabajando junto a la naturaleza, no en su contra”, señalaron los impulsores de la iniciativa.

La petición ya ingresó formalmente al Concejo Deliberante para su estudio y tratamiento en las comisiones correspondientes.