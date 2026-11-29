El tránsito sobre la Ruta Nacional 33 permanecerá interrumpido hasta el próximo lunes, a la altura de Rufino, como consecuencia del vuelco de un camión cisterna que transportaba gas butano-propano.

El siniestro ocurrió durante la tarde del viernes, a la altura del frigorífico Marú, pasando Rufino en dirección a Amenábar. El tanque continúa cargado y, debido al riesgo que representa su contenido, no puede ser removido hasta que se concrete el trasvase del combustible, una tarea prevista para el inicio de la próxima semana.

Desde la Jefatura Zonal informaron que el corte se mantendrá durante todo el fin de semana y que se dispuso presencia policial en los sectores de desvío para ordenar la circulación y orientar a los conductores.

Como alternativa, se recomienda utilizar la Ruta Nacional 7 para evitar congestionamientos y demoras. Además, solicitan circular con precaución y respetar las indicaciones del personal policial.