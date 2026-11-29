«Hola mamá, este es mi nuevo número, agendame. Al otro se me rompió la pantalla y no puedo utilizarlo». Con un mensaje similar comienza una de las modalidades de estafa virtual más habituales a través de WhatsApp, en la que delincuentes se hacen pasar por familiares para engañar a sus contactos y conseguir transferencias de dinero.

La maniobra consiste en comunicarse desde un número desconocido, utilizar excusas relacionadas con problemas con el teléfono y solicitar dinero con carácter de urgencia. Los argumentos pueden variar: desde la compra de un nuevo celular o el pago de una reparación hasta gastos imprevistos. Para recibir las transferencias, los estafadores proporcionan cuentas bancarias o alias de terceras personas y buscan aprovechar la confianza de las víctimas.

En este caso, la investigación comenzó a partir de la denuncia de una joven de Junín, quien advirtió que desconocidos estaban utilizando su fotografía personal como imagen de perfil de una cuenta de WhatsApp para hacerse pasar por ella y contactar a integrantes de su familia con el objetivo de solicitarles dinero.

Uno de los destinatarios de los mensajes fue su padre, quien detectó inconsistencias en la conversación, sospechó que podía tratarse de un engaño, alertó al resto de sus familiares y evitó concretar la transferencia solicitada.

A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos Junín (DIDI), dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, llevaron adelante distintas tareas para identificar a los responsables. El trabajo incluyó el análisis de información telefónica y de registros técnicos aportados por la empresa prestadora del servicio.

Las diligencias permitieron identificar la línea telefónica utilizada para llevar adelante la maniobra y detectar registros de actividad y conexiones de datos en distintas localidades del partido de Florencio Varela y sectores cercanos.

Con esos elementos, los investigadores orientaron las averiguaciones hacia la Unidad Penitenciaria N.º 54 de Florencio Varela, donde obtuvieron información sobre un dispositivo telefónico que presentaba coincidencias técnicas con el equipo buscado.

Finalmente, con las pruebas reunidas, se solicitaron las correspondientes medidas judiciales ante la Fiscalía interviniente y el Juzgado de Garantías competente, que permitieron avanzar con el procedimiento y el secuestro del celular que habría sido utilizado para concretar el intento de estafa.

El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad delictiva que utiliza la suplantación de identidad y la ingeniería social para obtener dinero mediante engaños. Ante este tipo de mensajes, la principal recomendación es no realizar transferencias sin antes verificar la identidad del remitente mediante una llamada al número habitual del familiar.