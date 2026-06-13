Vecinos de Junín se unen para limpiar y sanar las riberas del río Salado

Este sábado la comunidad de Junín tiene una cita con el compromiso ambiental. La agrupación Eco Voluntario Junín organiza una jornada solidaria de limpieza y saneamiento en el río Salado, un espacio fundamental para el esparcimiento, el deporte y la pesca local. La actividad comenzará a las 15 horas y el punto de encuentro establecido es la zona del puente de la calle Posadas. La iniciativa busca convocar a todos los vecinos que deseen colaborar activamente en la preservación de su entorno natural.

Martín Arce, integrante de la organización ecologista, destacó la importancia de la participación ciudadana y la urgencia de cambiar hábitos cotidianos para frenar la contaminación. El activista remarcó que el propósito central va más allá de la recolección física de los desechos, apuntando a una profunda concientización social sobre la conexión humana con la naturaleza. Asimismo, celebró el apoyo de una ONG aportante de recursos y la adhesión de la Dirección de Ambiente del Municipio, cuya estructura facilitará una mayor difusión y una mejor logística para el desarrollo del evento.

Para facilitar la tarea de los asistentes, los organizadores proveerán guantes y bolsas a todas las personas que se acerquen a colaborar. El voluntariado independiente se presenta en esta ocasión como una herramienta clave para la acción comunitaria, demostrando que la protección del medio ambiente no depende exclusivamente de las directivas gubernamentales, sino de la responsabilidad colectiva y del trabajo conjunto entre los vecinos y las áreas técnicas pertinentes.