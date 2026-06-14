El frío extremo tocó los -1°C, cubrió a Junín y la región de heladas y reaviva la polémica por la eliminación de la Zona Fría

La ciudad de Junín amaneció este domingo transformada en una postal completamente invernal. Con una temperatura mínima oficial que descendió hasta los -1°C durante la madrugada (y sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento ligero), las calles y las zonas rurales amanecieron cubiertas por un espeso y blanco manto de helada.

El paisaje amaneció teñido de blanco: los techos de las viviendas, los vehículos estacionados al aire libre y los extensos campos del partido presentaron las características marcas de la congelación superficial. La humedad residual, combinada con la caída del termómetro por debajo del punto de congelación, obligó a los vecinos a salir bien abrigados desde temprano para afrontar una jornada donde se proyecta una máxima de apenas 11°C.

El debate por la Zona Fría en el peor momento del año

Este crudo escenario meteorológico coincide con un momento de máxima tensión política y social en la provincia de Buenos Aires. El impacto real del frío extremo reavivó de inmediato la polémica en torno al tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación, donde avanza un proyecto oficialista para modificar y recortar drásticamente el régimen de "Zona Fría" (Ley 27.637). Este beneficio otorga actualmente descuentos esenciales de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas de la región. De concretarse su derogación, el golpe para las familias juninenses sería inmediato.

Especialistas y referentes regionales advierten que la quita de este beneficio provocaría subas de hasta un 40% o más en las facturas domiciliarias de los usuarios residenciales. En Junín, la medida afectaría de forma directa a más de 24.500 hogares y unos 80.000 vecinos, representando un sobrecosto global para la comunidad superior a los $620 millones mensuales durante el período de mayor consumo invernal.

Alerta comercial y social

La preocupación no es solo de las familias que temen tener que elegir entre calefaccionarse o alimentarse adecuadamente. Desde los sectores productivos señalan que la eliminación de la Zona Fría representará también un duro golpe al comercio juninense, al retirar millones de pesos del circuito de consumo local para destinarlos al pago de servicios públicos esenciales.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener una ventilación cruzada en ambientes calefaccionados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, en un invierno donde prender la estufa amenaza con convertirse en un lujo prohibitivo para miles de bonaerenses.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuáles son las diez ciudades más frías de la Argentina este domingo 14 de junio. El primer puesto lo tiene La Quiaca (Jujuy), con una temperatura de -5,5°C y humedad del 47%.

El segundo lugar es para San Carlos de Bariloche (Río Negro), con una temperatura de -5,2°C y una sensación térmica de -7,8°C, con humedad del 85%. El podio lo completa Esquel (Chubut), con una temperatura de -2,7°C, sensación térmica de -4,9°C y humedad del 90%.

El resto del top diez lo completan las siguientes ciudades: