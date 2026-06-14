La guardia del HIGA funcionará durante el fin de semana largo pese a la falta de médicos: reforzarán la cobertura

El servicio de guardia del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham F. Piñeyro” de Junín funcionará durante el fin de semana largo, luego de que los médicos del área aclararan que la situación planteada en los últimos días no implica una suspensión de la atención general.

A través de un nuevo comunicado, los profesionales explicaron que la dificultad está vinculada a la imposibilidad de completar una de las jornadas de guardia debido a la cantidad de médicos disponibles, aunque aseguraron que la atención de emergencias continuará garantizada con refuerzos asignados por la dirección del hospital.

Desde el servicio remarcaron que la problemática no es nueva y señalaron que actualmente trabajan con una cantidad de profesionales “por debajo de las necesidades reales”, especialmente teniendo en cuenta el alto volumen de consultas que recibe diariamente el hospital.

Los médicos indicaron que cada integrante del equipo ya cumple con su carga horaria semanal y que la falta de personal genera dificultades para cubrir la totalidad de las guardias previstas. En ese contexto, explicaron que la decisión adoptada respondió exclusivamente a la disponibilidad concreta de profesionales para afrontar los turnos.

Ante esta situación, el servicio resolvió garantizar la cobertura del día considerado prioritario y reforzar otra de las jornadas con el objetivo de darle tiempo a la dirección del hospital para completar la organización de la guardia restante.

La aclaración llegó luego de que trascendiera un documento firmado por médicos de guardia donde advertían sobre las dificultades para sostener el esquema habitual de funcionamiento. En paralelo, las autoridades sanitarias habían señalado que se encontraban trabajando para asegurar la continuidad de la atención.

El conflicto se da además en un contexto de preocupación dentro de la comunidad hospitalaria, luego del fallecimiento de una enfermera del establecimiento, hecho que generó reclamos y pedidos vinculados a las condiciones laborales, los recursos humanos y el funcionamiento de áreas consideradas críticas.

Desde el servicio de emergencias insistieron en llevar tranquilidad a los vecinos y remarcaron que la guardia continuará operativa, con la cobertura necesaria para atender las urgencias durante el fin de semana largo.