Petrecca sobre el HIGA: "Cuando una emergencia ocurre, ya no hay tiempo para las excusas"

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, presentó un pedido de informes para conocer el estado del sistema hospitalario bonaerense tras lo que calificó como "graves episodios" ocurridos en Junín y Nueve de Julio.

"¿Qué tranquilidad tiene hoy un bonaerense cuando lleva a su hijo a una guardia? ¿Qué seguridad tiene una madre embarazada de que habrá una terapia intensiva disponible si surge una complicación? ¿Qué garantía tiene cualquier vecino de que el equipamiento necesario para salvar una vida estará funcionando cuando cada segundo cuenta?", cuestionó.

La iniciativa surge luego de los los hechos ocurridos en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro" de Junín, donde una enfermera falleció dentro de su lugar de trabajo, y del episodio registrado en el Hospital "Julio de Vedia" de Nueve de Julio, donde se denunciaron demoras y fallas en la atención de una urgencia obstétrica.

En concreto, el proyecto solicita conocer cuántos médicos y enfermeros faltan, cuántas camas críticas están fuera de servicio, cuántas especialidades esenciales permanecen vacantes, cuál es el estado del equipamiento de emergencia, cómo funcionan los protocolos para atender situaciones críticas y cuáles son los criterios utilizados para distribuir los recursos humanos y presupuestarios entre los hospitales bonaerenses.

"No estamos hablando de números ni de estadísticas. Estamos hablando de la tranquilidad de millones de bonaerenses que dependen del sistema público para cuidar su salud y la de sus familias", sostuvo Petrecca.

El senador afirmó que los trabajadores de la salud realizan un "enorme esfuerzo cotidiano" para sostener el funcionamiento de los hospitales, pero advirtió que ninguna política sanitaria puede descansar únicamente sobre el compromiso de médicos, enfermeros y técnicos cuando existen decisiones de gestión que son responsabilidad exclusiva del Estado provincial.

El pedido de informes reclama además precisiones sobre la cobertura de cargos vacantes, la asignación de recursos, el estado del equipamiento crítico, la disponibilidad de ambulancias de alta complejidad y la ejecución del presupuesto destinado a las áreas más sensibles del sistema sanitario, con el objetivo de determinar si los hospitales bonaerenses cuentan hoy con las condiciones necesarias para brindar una atención segura.

"Cuando una familia entra a un hospital público, no debería preguntarse si habrá una cama disponible, un respirador funcionando o personal suficiente para atender una emergencia. Debería tener la certeza de que el Estado hizo todo lo necesario para proteger su vida", sostuvo Petrecca

Asimismo remarcó que "la salud pública no puede sostenerse con improvisación, parches ni únicamente con la vocación de sus trabajadores. Se sostiene con gestión, planificación, controles y recursos. Lo normal debe ser un hospital que funcione bien y de respuesta a los vecinos y no acostumbrarnos a un mal servicio de salud".

Por último, el senador provincial expuso que "los bonaerenses merecen respuestas. El Gobierno provincial tiene la obligación de explicar si hoy los hospitales están realmente preparados para cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres y a cada vecino que cruce sus puertas. Porque cuando una emergencia ocurre, ya no hay tiempo para las excusas".