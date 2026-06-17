Encuentro regional de intendentes: Juan Fiorini participó de la convocatoria de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, participó de un encuentro de reflexión y diálogo convocado por la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, junto a intendentes de distintos municipios que integran esa jurisdicción eclesiástica.

La jornada se desarrolló en la Curia Arquidiocesana de Mercedes y fue encabezada por el Padre Obispo Jorge Eduardo, quien invitó a los jefes comunales a compartir experiencias, preocupaciones y miradas sobre la realidad social de sus comunidades.

Durante el encuentro, los representantes municipales reflexionaron sobre la Encíclica del Papa León XIV “Magnifica humanidad” y abordaron distintos desafíos vinculados al rol de los gobiernos locales y el acompañamiento a las comunidades.

En representación de Junín participó Juan Fiorini, quien actualmente se encuentra al frente del Ejecutivo municipal de manera interina. La reunión contó además con la presencia de intendentes de Carmen de Areco, Chivilcoy, General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles y Suipacha.

Al cierre de la actividad, el Obispo Jorge Eduardo destacó la importancia del intercambio entre los municipios y señaló que fue “un valioso encuentro donde compartimos preocupaciones, desafíos y miradas sobre nuestra realidad comunitaria”.

La jornada finalizó con un almuerzo fraterno y el compromiso de continuar profundizando espacios de diálogo en torno a la Doctrina Social de la Iglesia.