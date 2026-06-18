Comunicado oficial del HIGA Junín tras el fallecimiento de una enfermera en su jornada laboral

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín expresa su profundo pesar a la familia, seres queridos y compañeros de la enfermera Natalia, fallecida el pasado 8 de junio durante su jornada de trabajo. Ante este doloroso acontecimiento, la dirección del establecimiento detalla a la comunidad las acciones institucionales que se están ejecutando desde ese momento.

Por un lado, se activó el proceso de "análisis de causa raíz", una metodología sanitaria utilizada para identificar de forma objetiva y sistemática los factores que contribuyeron al evento adverso, con el fin de aprender, corregir y prevenir. Para garantizar la total independencia e imparcialidad del procedimiento, la auditoría será llevada a cabo por personal externo a la institución.

En paralelo, las autoridades mantuvieron reuniones con el Dr. Juan Sebastián Riera, Director Provincial de Hospitales, y con distintos sectores institucionales, en el marco de un trabajo sostenido de articulación con las autoridades de la provincia.

Asimismo, la Dirección contra la Violencia en el Ámbito de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha los procedimientos correspondientes. Actualmente, su directora, la Lic. Pilar Tuculet, se encuentra en el hospital reunida con sus equipos, representantes gremiales y compañeras de la trabajadora. Los equipos ministeriales también trabajan en espacios de escucha y contención para acompañar a la familia en este proceso de duelo.

La dirección del HIGA Junín entiende que el esclarecimiento definitivo de los hechos exige rigor, tiempo institucional y un profundo respeto por todas las personas involucradas, y se compromete firmemente a informar los avances del proceso a medida que corresponda.