Tras las gestiones realizadas, la Provincia aprobó tres importantes obras para escuelas de Junín que serán licitadas próximamente

La presidenta del Consejo Escolar de Junín, Rosana Morando, informó que, como resultado de las gestiones realizadas ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, fueron aprobadas tres importantes obras de infraestructura educativa para establecimientos del distrito, las cuales avanzarán en las próximas semanas hacia las correspondientes instancias de licitación pública.

Las intervenciones incluyen la refacción y adecuación integral de las instalaciones de gas de la Escuela Primaria N° 16 y del Jardín de Infantes N° 906, fortaleciendo las condiciones de seguridad y funcionamiento de ambos establecimientos.

Asimismo, fue aprobada una obra para el Jardín de Infantes N° 915. A partir de la implementación de la bimodalidad en la institución, se gestionó una intervención destinada a ampliar y adecuar integralmente un sector actualmente conformado por una sala de maestros y un depósito contiguo, transformándolo en una cocina de dimensiones adecuadas y totalmente equipada para brindar respuesta al servicio alimentario que demanda esta modalidad educativa, beneficiando a aproximadamente 120 niñas y niños que concurren al establecimiento.

"En un contexto complejo generado por las políticas de ajuste del Estado Nacional, que implican recortes de programas y recursos destinados a áreas esenciales, estas obras reflejan la decisión del gobernador Axel Kicillof y de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, de continuar invirtiendo en educación pública para garantizar más derechos, mejores condiciones de aprendizaje y mayores oportunidades para las y los estudiantes bonaerenses", destacó Morando.

Una vez cumplidas las instancias administrativas correspondientes, las tres obras serán incorporadas al proceso de licitación pública, paso previo al inicio de los trabajos.