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UNNOBA abre su primer período de inscripción para el ciclo lectivo 2027

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires habilitó el trámite para más de 20 carreras de grado y pregrado, con modalidades de atención presencial y virtual.

Por Redacción

Viernes, 19 de junio de 2026 a las 12:18

Desde el 22 de junio hasta el 14 de agosto estará abierta la inscripción a las carreras de grado y pregrado de la UNNOBA. Se trata del primer período de inscripción, para quienes deseen empezar a estudiar en 2027.

Hay más de 20 opciones en las áreas de Agronomía, Alimentos, Genética, Informática, Diseño, Ingeniería, Salud, Ciencias Jurídicas y Económicas.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción puede realizarse de manera completamente virtual. El formulario y el paso a paso para la entrega de documentación estarán disponibles en: elegi.unnoba.edu.ar

Quienes quieran hacerlo de forma presencial, podrán acercarse personalmente a la oficina de Alumnos de Junín (Roque Sáenz Peña 456) o Pergamino (Monteagudo 2772), de lunes a viernes de 8.30 a 14 y de 16 a 19 horas. 

Documentación requerida

Formulario de preinscripción completo y última versión (disponible solo durante el período de inscripción); DNI (escaneado frente y dorso); certificado de alumno regular (si estás cursando el último año del secundario), certificado de título en trámite (si no adeudás materias) o título secundario.

Consultas

Aquellos que necesiten obtener mayor información sobre el trámite de inscripción podrán comunicarse telefónicamente al 2364 407750 int. 11211/212; o 2477 409500 int. 21211/212. Por correo electrónico, a través de: alumnosjunin@unnoba.edu.ar; y alumnospergamino@unnoba.edu.ar

Para consultas generales sobre el ingreso: ingreso@unnoba.edu.ar

Oferta académica 2027

La oferta académica de la UNNOBA para el ciclo lectivo 2027 es la siguiente: Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Alimentos,· Tecnicatura en Producción de Alimentos, Licenciatura en Genética, Licenciatura en Enfermería (título intermedio: Enfermería Universitaria), Contador Público, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes, Tecnicatura en Gestión Pública, Abogacía, Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño Industrial, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Sistemas, Analista de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.

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