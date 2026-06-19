UNNOBA abre su primer período de inscripción para el ciclo lectivo 2027

Desde el 22 de junio hasta el 14 de agosto estará abierta la inscripción a las carreras de grado y pregrado de la UNNOBA. Se trata del primer período de inscripción, para quienes deseen empezar a estudiar en 2027.

Hay más de 20 opciones en las áreas de Agronomía, Alimentos, Genética, Informática, Diseño, Ingeniería, Salud, Ciencias Jurídicas y Económicas.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción puede realizarse de manera completamente virtual. El formulario y el paso a paso para la entrega de documentación estarán disponibles en: elegi.unnoba.edu.ar

Quienes quieran hacerlo de forma presencial, podrán acercarse personalmente a la oficina de Alumnos de Junín (Roque Sáenz Peña 456) o Pergamino (Monteagudo 2772), de lunes a viernes de 8.30 a 14 y de 16 a 19 horas.

Documentación requerida

Formulario de preinscripción completo y última versión (disponible solo durante el período de inscripción); DNI (escaneado frente y dorso); certificado de alumno regular (si estás cursando el último año del secundario), certificado de título en trámite (si no adeudás materias) o título secundario.

Consultas

Aquellos que necesiten obtener mayor información sobre el trámite de inscripción podrán comunicarse telefónicamente al 2364 407750 int. 11211/212; o 2477 409500 int. 21211/212. Por correo electrónico, a través de: alumnosjunin@unnoba.edu.ar; y alumnospergamino@unnoba.edu.ar

Para consultas generales sobre el ingreso: ingreso@unnoba.edu.ar

Oferta académica 2027

La oferta académica de la UNNOBA para el ciclo lectivo 2027 es la siguiente: Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Alimentos,· Tecnicatura en Producción de Alimentos, Licenciatura en Genética, Licenciatura en Enfermería (título intermedio: Enfermería Universitaria), Contador Público, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Gestión de Pymes, Tecnicatura en Gestión Pública, Abogacía, Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño Industrial, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Sistemas, Analista de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.