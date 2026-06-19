El Espacio celebra el Día Internacional del Yoga con una jornada abierta y gratuita en Junín

En el marco del Día Internacional del Yoga, el próximo sábado 20 de junio se llevará a cabo una actividad abierta a la comunidad organizada por «El Espacio». El encuentro tendrá lugar de 15:00 a 17:00 en la intersección de las calles Borges y España.

La propuesta está diseñada para que todas las personas puedan participar, independientemente de su edad o condición física. La actividad es completamente libre y gratuita, y no se requieren conocimientos previos ni experiencia en la práctica de yoga para asistir.

El Día Internacional del Yoga, proclamado por la ONU, busca concientizar a la población sobre los beneficios de esta disciplina milenaria para la salud integral, promoviendo el bienestar físico y mental, así como el equilibrio en la vida cotidiana.

Se recomienda a los asistentes concurrir con ropa cómoda para disfrutar de la actividad.

Detalles del evento:

● Fecha: Sábado 20 de junio

● Horario: 15:00 a 17:00 hs.

● Lugar: Borges y España, Junín.

● Entrada: Libre y gratuita.

● Requisitos: Ninguno. Apto para todo público sin experiencia previa.

Contacto de prensa e informes:

● Teléfono: 2364515560

● Organiza: El Espacio

Fuente laverdad