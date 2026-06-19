Curso de actualización sobre Clínica Médica 2026 en el Colegio de Médicos

Con la participación de mas de 55 profesionales presentes y 70 conectados por Zoom, se realizó el miércoles pasado la segunda clase del Curso anual que es dirigido por el doctor Lucio Criado (Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina) y coordinado por los doctores Mauricio Fiori, Dra. Eliana Lancioni, Dr. Adrián Pierángelo y la Dra. Daiana Aleman.

Disertó la doctora Lucrecia Mutti, Especialista en Endocrinología del Hospita Británico. El temario fue: “Adropausia: Diagnóstico, criterios bioquímicos y clínicos –Indicaciones y contraindicaciones de tratamiento. Disfunción sexual – Uso de anabólicos y disfunción sexual – Osteoporosis en el varón.

La próxima clase tendrá lugar, en las mismas instalaciones de la ESEM (Escuela Superior de Educación Médica) del Colegio de Médicos de Junín, en Belgrano 164, el próximo 12 de agosto, con la disertación a cargo del doctor Esteban González Ballerga, especialista en Gastroenterología y Hepatología del Hospital de Clínicas.

Estos cursos están dirigidos a: médicos en formación y especialistas de la región, con foco en la actualización continua y el abordaje integral de patologías prevalentes.