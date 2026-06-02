Invitan a participar del “Encuentro Intergeneracional Futuro Memoria” en Junín

El miércoles 3 de junio se realizará el “Encuentro Intergeneracional Futuro Memoria” en Junín. Se trata de una propuesta que organiza la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que se desarrollará de 14 a 16 horas en el Gimnasio del Colegio Marianista (Julio Campos y Lebensohn).

De cara al encuentro, la coordinadora local de la Subsecretaría de DDHH, Ayelen Barile, explicó: “Queremos hacer pública la invitación y convocar a nuestros vecinos y vecinas mayores de 60 años a una jornada que estará protagonizada por personas mayores de Junín y estudiantes secundarios que participan del programa Futuro Memoria”.

Añadió: “El encuentro está pensado como un taller intergeneracional para debatir sobre la temática que nos convoca y que se enmarca en el 50° aniversario del Golpe de Estado”.

Completó: “La propuesta es reflexionar sobre las implicancias políticas, económicas y culturales de la última dictadura cívico-militar y pensar juntos los desafíos de la Democracia hoy, con la mirada puesta en el futuro”.

“Estamos con mucha expectativa porque esperamos una gran convocatoria. Estuvimos realizando invitaciones en varios espacios, como en el Centro de Día Los Naranjos, en la biblioteca de la localidad de Saforcada, en talleres cognitivos, en sociedad de fomento y en centros de jubilados. En cada lugar recibimos buena aceptación y el compromiso de participar”, finalizó Barile.