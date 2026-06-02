Distinguieron al doctor Carlos Boccio en el Colegio de Médicos

El sábado 30 de mayo, se realizó en el Colegio de Médicos, un acto protocolar destinado a homenajear al Académico profesor Doctor Carlos Mario Boccio por su designación como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina.

La bienvenida estuvo a a cargo del presidente del Distrito VI del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Dr. Jorge Oscar Lusardi quien manifestó que este acto tiene por finalidad: Distinguir y agasajar a un médico juninense que fue designado como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, uno de los máximos reconocimientos académicos de nuestro país, heredero de un profesional destacado en la Otorrinolaringología, como lo fue su padre, quien marcó su camino que fue transitado con profesionalidad y excelencia.

Junto con el secretario del Consejo Directivo, Dr. Ismael Elgue y el tesorero, Dr. Manuel Armando Caro le hicieron entrega de un diploma y una medalla recordatoria, en nombre del Colegio Distrital ante la presencia de los Consejeros allí reunidos.

Palabras de agradecimiento y emoción fueron pronunciadas por el académico profesor doctor Carlos Mario Boccio, quien resaltó que ante tantas distinciones y reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria, este presente tiene un valor significativo al ser entregado, en su ciudad natal, por sus pares y en un ámbito ubicado a solo cuatro cuadras de la casa donde nació.

El Salón Auditorio “Dr. Dario Abraham” contó con la presencia, no solamente de los Consejeros, sino también, con Médicos amigos personales del agasajado.

Quien también se mostró emocionado fue el Presidente Distrital, Dr. Lusardi, destacando la importancia del momento vivido, ya que permitió hacer un merecido reconocimiento a un excelente profesional, que además de amigo, es nativo de la ciudad a la cual enorgullece por su distinción de ocupar un lugar en la Sociedad Argentina de Medicina, logro que muy pocos alcanzan.