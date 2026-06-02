Fuerza Patria elevó un proyecto para adherir a la jornada "Ni una Menos"

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de Resolución mediante el cual en sus argumentos recuerda el 3 de junio, fecha que se deesarrollará la 11a. Marcha Federal organizada por el movimiento conocido como "Ni una Menos".

Que en los últimos años las políticas de género se vieron sometidas a un fuerte ajuste presupuestario que han alterado la prosecución de los programas de cuidado y protección, el sostenimiento de los equipos técnicos a cargo de los mismos y los mecanismos de articulación federal existentes hasta diciembre de 2024, teniendo impacto negativo sobre la población destinataria de aquellas políticas en relación con los siguientes indicadores:

-Aumento de la vulnerabilidad económica de mujeres

-Retrocesos en salud sexual y reproductiva.

-Agravamiento de desigualdades por crisis en sistemas de cuidado, educación y salud.

-Mayor exposición a violencias por debilitamiento de redes de asistencia

A escasos días de producirse una nueva conmemoración del “Ni Una Menos” la sociedad argentina vuelve a conmocionar por un nuevo femicidio, siendo víctima del mismo Agostina. Se trata una vez más de una niña de apenas 14 años de edad, con el agravante de que el mayor sospechoso de este crimen aberrante ya había sido denunciado por otra víctima, apenas hace un año atrás.

El proyecto de Resolución indica:

Artículo 1°: Expresar la adhesión de este Honorable Concejo Deliberante a la movilización y jornada de lucha para frenar el empeoramiento de la violencia de género, la falta de respuestas estatales y la dificultad de acceder a la Justicia, convocada por el movimiento Ni Una Menos para el día 3 de junio de 2026.

Artículo 2°: Invitase al Departamento Ejecutivo Municipal y a las áreas competentes en materia de género, desarrollo social, educación, salud y derechos humanos a adherir institucionalmente a la jornada Ni Una Menos y a promover acciones de visibilización, prevención y concientización en el ámbito del Partido de Junín.