Asume la nueva conducción gremial de ATUNNOBA con la presencia del titular de la FATUN, Walter Merkis

La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ATUNNOBA) anuncia formalmente la realización del Acto de Asunción de las Autoridades Electas de la organización gremial, quienes guiarán los destinos del sindicato durante el período institucional 2026-2030.

Los integrantes de la nueva comisión directiva asumirán sus funciones tras haber sido respaldados por el voto soberano de las afiliadas y afiliados en los pasados comicios generales. El encuentro tendrá lugar este martes 23 de junio a las 13:30 horas, en el Auditorio del Bicentenario, ubicado en el Edificio “Presidente Raúl Alfonsín” de la UNNOBA (Sarmiento 1169, Ciudad de Junín).

El evento político-sindical contará con una marcada relevancia institucional dada la confirmación de destacadas presencias del ámbito nacional y regional. Asistirán miembros de la federación nacional, trabajadoras y trabajadores NoDocentes de la casa de altos estudios, representantes de gremios hermanos del movimiento obrero y público en general.

Destacada presencia nacional

En este marco, se destaca especialmente la visita a la ciudad de Junín del Secretario General de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), el Contador Walter Merkis. La llegada del máximo referente de la federación madre de ATUNNOBA representa un firme respaldo de la conducción nacional al nuevo período de gestión local y subraya la importancia estratégica de la seccional en el esquema universitario federal.

Orden del Día de la ceremonia:

Lectura del Acta oficial de Toma de Posesión de cargos, emitida por la Junta Electoral.

Toma de posesión formal de la conducción gremial electa de ATUNNOBA para el período constitucional 2026-2030.

Mensaje del Secretario General electo de ATUNNOBA, Cro. Jorge Mendoza.

Mensaje del Rector de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), Dr. Guillermo Tamarit.

Mensaje de cierre a cargo del Secretario General de la FATUN, Contador Walter Merkis.