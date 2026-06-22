Se inauguró formalmente el Centro Barrial "La Maca", un nuevo espacio de contención y lucha contra las adicciones en Junín

En un emotivo acto celebrado en las instalaciones de la capilla Medalla Milagrosa, se llevó a cabo la inauguración formal del Centro Barrial "La Maca". Este nuevo espacio surge bajo la órbita de los Hogares de Cristo y tiene como propósito fundamental brindar contención, asistencia y herramientas de superación a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático de sustancias en el barrio La Celeste y zonas aledañas.

El evento contó con la presencia del Arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, Monseñor Jorge Eduardo Scheinig y el respaldo de las autoridades municipales, referentes religiosos y miembros de la comunidad local. Los presentes coincidieron en la necesidad de abordar esta problemática de manera integral, no solo enfocándose en los jóvenes afectados, sino también ofreciendo un esquema de acompañamiento directo a sus familias, quienes suelen ser el principal sostén en los procesos de recuperación.

Durante la jornada, José "Pepe" Tejedor coordinador del centro, agradeció el apoyo de la gestión local y detalló el duro panorama que motivó la apertura del espacio, señalando: "Para nosotros es muy importante el acompañamiento, el centro barrial 'La Maca' es la respuesta de los Hogares de Cristo a la problemática del consumo, no solo para los pibes y las pibas, sino también para sus familias, que sufren más de lo que uno imagina, aunque estamos trabajando desde diciembre, hoy celebramos la inauguración formal tras una labor muy ardua, actualmente estamos asistiendo a 70 familias del barrio y acompañamos a 64 jóvenes en su proceso de recuperación en las granjas de Mercedes y Moreno."

Asimismo, Tejedor ponderó la red de talleres que se están gestando y la importancia de la articulación con los distintos sectores para sostener el proyecto: "Del propio centro surgen diversas actividades para el barrio, como talleres de barbería y folclore, y otras que van surgiendo de acuerdo a lo que los mismos integrantes van proponiendo, estamos con muchos proyectos, con muchas ideas, con mucho entusiasmo2.

Por último, remrcó que "el trabajo es posible también gracias a la ayuda de todos, por eso quiero agradecer al Municipio, que nos facilitó el Pioneer para que los chicos que venían de Mercedes pudieran pernoctar, nosotros quedamos eternamente agradecidos, porque creemos que esto es articulando entre todos, hay que trabajar en conjunto; es como decía el obispo, es una lucha desigual, pero es lo que nosotros tenemos que hacer, y lo hacemos."

Por su parte, el jefe comunal ratificó el compromiso del Estado municipal con estas iniciativas y elogió el trabajo que hizo el equipo en tan poco tiempo: "Queríamos estar presentes de forma personal para felicitarlos y acompañarlos, porque en muy poco tiempo Pepe y todo el equipo, junto al padre Luis y el obispo, están haciendo un gran trabajo; la problemática de la droga hoy nos atraviesa a todos, llega a todos los estratos sociales, y es sumamente importante que desde el barrio La Celeste se impulse este espacio para ayudar y acompañar a las personas."

Finalmente, Fiorini concluyó asegurando que la articulación entre el gobierno y los sectores sociales es la clave para multiplicar los resultados en la comunidad: "Si bien desde el Estado se hace un esfuerzo enorme y existen muchos dispositivos de trabajo, siempre es valioso que haya más manos dispuestas a ayudar, transformando la fe en obras y acciones concretas, vamos a trabajar juntos porque nos une el mismo objetivo, y el Municipio estará completamente a disposición para lo que necesiten."e