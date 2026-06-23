El tren Retiro-Junín ya para en las estaciones Manzanares, Cabred y Cortínez

El servicio de tren de larga distancia entre Retiro y Junín ya cuenta con tres nuevas paradas intermedias: Manzanares, Dr. Domingo Cabred (Open Door) y Cortínez.

La noticia fue celebrada por medios de cada de una de esas localidades: Manzanares, en el partido de Pilar, y Open Door y Cortínez, ambas en Luján. Este servicio del ferrocarril San Martín restablece la conexión con Buenos Aires tras más de 15 años.

Los trenes salen de Retiro todos los días a las 18.15, con paradas en las estaciones de José C. Paz, Pilar, Manzanares, Cabred, Cortínez, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco, O’Higgins y Junín. El regreso desde Junín es de lunes a sábados a la 1.10, y los domingos y feriados a la 1.31.

Vuelve el tren

Tal como destacó El Civismo de Luján, la noticia fue recibida con entusiasmo por vecinos, comerciantes y amantes del ferrocarril en Cortínez. La recuperación de esta parada ferroviaria, dice El Civismo, no solo significa una mejora en materia de transporte para los habitantes de la localidad, sino también una oportunidad para potenciar el turismo y facilitar el acceso a uno de los destinos gastronómicos y rurales más atractivos del distrito.

La Estación Cortínez dejó de tener una parada programada para los servicios de pasajeros a comienzos de 2011, cuando la operadora era la empresa provincial Ferrobaires. Sin embargo, durante algunos años continuó funcionando como una parada facultativa o a demanda. Esto significaba que el tren solamente se detenía si algún pasajero solicitaba descender en la estación o si el maquinista observaba personas esperando para subir. Esa modalidad se mantuvo aproximadamente hasta 2017, cuando la estación fue eliminada de la grilla oficial de servicios. Posteriormente, con el cierre definitivo de Ferrobaires y el traspaso de las operaciones al Estado nacional, el tren de larga distancia continuó circulando entre Retiro y Junín, sin detenerse en Cortínez.

En los últimos años, Cortínez se consolidó como un destino elegido por quienes buscan pasar una jornada de campo cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Su tranquilidad, sus calles arboladas, sus antiguas construcciones ferroviarias y, especialmente, su oferta gastronómica, dice El Civismo, atraen regularmente a visitantes de distintos puntos de la provincia.

Fuente: Agencia DIB