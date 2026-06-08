Cinco escuelas juninenses recibieron mobiliario desde la Provincia

La presidenta del Consejo Escolar de Junín, Rosana Morando, informó que este lunes se concretó la recepción de nuevo mobiliario escolar (aulas completas) y pizarrones destinado a distintas instituciones educativas del distrito, gestionados ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

"La incorporación de estos recursos permitirá dar respuesta a necesidades concretas planteadas por las comunidades educativas, fortaleciendo las condiciones en las que se desarrollan las actividades pedagógicas y garantizando mejores espacios para enseñar y aprender", destacó Morando.

Asimismo se anunció que, desde el Consejo Escolar se pondrá en marcha un programa de recuperación y puesta en valor de mobiliario escolar, mediante convenios y acciones conjuntas con instituciones y centros de formación. Esta iniciativa tendrá como objetivo reparar sillas y otros elementos que, si bien presentan deterioro, pueden ser recuperados y reincorporados a las escuelas del distrito.

En tal sentido Rosana Morando expresó que "entendemos que los recursos públicos deben ser administrados con responsabilidad. Por eso promovemos una cultura del cuidado, la reparación y el aprovechamiento de los bienes del Estado, evitando el descarte innecesario y extendiendo la vida útil del mobiliario escolar para que continúe al servicio de las comunidades educativas".

La recepción de este mobiliario y de los nuevos pizarrones es el resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que continúa acompañando las necesidades de las escuelas mediante una inversión sostenida en educación pública.

Morando hizo hincapié en que "en un contexto particularmente complejo para las provincias y especialmente para las y los bonaerenses, marcado por el ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, la reducción de programas educativos y el recorte de recursos destinados a áreas estratégicas, resulta fundamental destacar el esfuerzo que realiza la Provincia de Buenos Aires para sostener la inversión educativa y garantizar el funcionamiento de un sistema que alcanza a millones de estudiantes".

"Mientras las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno Nacional impactan sobre distintos sectores del Estado y generan mayores dificultades para atender las demandas de nuestras comunidades, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, continúa apostando a la educación pública como una herramienta fundamental para el desarrollo, la inclusión y la construcción de oportunidades", subrayó la presidenta del Consejo Escolar juninense poniendo de relieve que "cada aula equipada, cada mejora que llega a una escuela representan una decisión política concreta: la de seguir invirtiendo en educación aún en tiempos difíciles, convencidos de que la escuela pública no es un gasto, sino una inversión estratégica para el presente y el futuro de nuestra sociedad".

"Porque donde algunos ven un costo, nosotros vemos una oportunidad. La educación pública sigue siendo el camino para construir una comunidad con más igualdad, más desarrollo y más futuro para todas y todos", expresó Rosana Morando.

El mobiliario fue gestionado desde Consejo Escolar y se entregó a la Escuela Primaria N°7, Escuela Secundaria N° 19, Escuela de Educación Especial N°501, Escuela de Educación Especial N° 503 y Pizarrón para la Primaria 8.