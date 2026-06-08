Tono Local suma una nueva exposición con obras inspiradas en el universo del rock

La muestra a cargo de la artista juninense Silvina Pugliesso quedó inaugurada en la galería de arte ubicada en Roque Sáenz Peña 139, con una propuesta que reúne pinturas, cerámicas y objetos inspirados en el universo del rock and roll, muchos de ellos disponibles para la venta. La apertura contó con el acompañamiento de vecinos, referentes culturales y de la marca local de vinos Juan Catas, que se sumó a la propuesta inaugural.

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábados de 17 a 20 horas, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de recorrer y adquirir piezas originales realizadas por artistas locales. En este marco, Pugliesso destacó el acompañamiento que el Gobierno de Junín brinda a los artistas de la ciudad mediante espacios que favorecen la exhibición, difusión y comercialización de sus producciones.

En este marco inaugural, Silvina Pugliesso, directora de la muestra, expresó su agradecimiento por la posibilidad de exponer nuevamente en Tono Local y destacó el valor que tiene este espacio para quienes desarrollan producciones artísticas en la ciudad: “Siempre agradezco el lugar que el Municipio brinda a los artistas de Junín, donde podemos mostrar lo que hacemos y también vender nuestro trabajo, que es algo importantísimo, es un espacio al que hay que darle un valor especial porque permite visibilizar el arte local y acercarlo a la comunidad”.

“Agradezco a todos los que hacen posible este espacio, porque siempre me reciben de la mejor manera y acompañan cada proyecto que presentamos, eso es muy importante para quienes trabajamos en el arte y buscamos seguir creciendo y compartiendo nuestras producciones”, valoró sobre el acompañamiento permanente que recibe por parte del equipo de Cultura y de quienes forman parte de la galería.

Por último, la artista local invitó a los vecinos a recorrer la exposición durante las próximas semanas y conocer las distintas obras que forman parte de la propuesta, señaló que “esperamos que toda la comunidad pueda acercarse a visitar la muestra, hay pinturas, cerámicas y objetos inspirados en el rock and roll, muchos de ellos pensados también para que la gente pueda llevarse una pieza diferente y original”.