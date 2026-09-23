"Salud Escolar Bonaerense": Fiorini no firmó el convenio y dejó a los alumnos de Junín sin controles médicos, odontológicos y visuales gratuitos

Junín es uno de los dos municipios de la Región Sanitaria III que no adhirió al Programa Salud Escolar Bonaerense. La diferencia es que, según explicó la directora de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, desde la Provincia se ofrecieron profesionales y herramientas para facilitar la implementación, pero el convenio no fue firmado por el Municipio de Junín.

La adhesión requiere la firma del convenio entre la Provincia y el municipio. En el caso de Junín, por tratarse del Departamento Ejecutivo, quien debe suscribirlo es el intendente Juan Fiorini.

El dato adquiere relevancia porque el programa ya se encuentra funcionando en los otros seis distritos de la región: Chacabuco, General Pinto, General Arenales, Lincoln, Leandro N. Alem y Florentino Ameghino. En otras palabras, seis de los ocho municipios que integran la Región Sanitaria III ya participan de la estrategia sanitaria provincial.

Una consulta médica dentro de la escuela

El Programa Salud Escolar Bonaerense fue creado para detectar tempranamente problemas de salud, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y realizar un seguimiento del crecimiento y desarrollo de los chicos.

La estrategia se desarrolla principalmente con alumnos de primer grado de escuelas primarias estatales y contempla distintas instancias de atención.

Los equipos realizan controles clínicos y pediátricos, con mediciones de peso, talla y desarrollo; controles odontológicos, incluida la posibilidad de aplicar flúor; evaluaciones oftalmológicas para detectar dificultades en la visión; y revisión de los carnets de vacunación para completar los esquemas pendientes.

Cuando se detecta un problema, el programa no se limita a informar a la familia: se busca facilitar el acceso a una segunda consulta y al tratamiento correspondiente.

Según explicó López, los promotores de salud gestionan los turnos en los hospitales municipales y luego informan a las escuelas para que las familias puedan llevar a los chicos.

Casi la mitad de los chicos evaluados necesitó una derivación

Los números difundidos esta semana por el Gobierno bonaerense muestran el alcance que tuvo la iniciativa.

Desde su implementación, el programa visitó 1.703 escuelas, atendió a 36.656 alumnos y permitió aplicar 16.737 vacunas. De acuerdo con la Provincia, uno de cada cuatro alumnos de primer grado ya accedió a una consulta de salud dentro de la escuela.

Durante 2026 fueron evaluados 20.431 estudiantes de primer grado y 9.067 fueron derivados al sistema de salud, lo que representa el 44,38% de los chicos examinados.

Entre las derivaciones, el 32% correspondió a odontología, el 22,2% a oftalmología, el 18,8% a completar esquemas de vacunación y el 8,8% a nutrición. Además, la Provincia informó que cerca de 3.000 chicos requieren seguimiento de su salud bucal y alrededor de 2.000 presentaron algún problema o disminución de la visión.

El programa también contempla la entrega gratuita de anteojos cuando los especialistas determinan que son necesarios. Según explicó López, la Provincia gestiona los lentes mediante un convenio con la Fundación Banco Provincia y la demora estimada es de unos 30 días.

Qué beneficios recibe el municipio

La adhesión no implica solamente que los profesionales concurran a las escuelas.

El convenio establece que los municipios deben conformar equipos interdisciplinarios, articular con Educación y participar de una mesa intersectorial para planificar y monitorear las acciones.

A cambio, los distritos adheridos acceden a equipamiento, insumos y capacitaciones, además de un mecanismo de financiamiento mediante el registro de las prestaciones realizadas a través del Programa SUMAR. Así lo establece el propio Gobierno bonaerense.

López agregó un dato económico concreto: según explicó la directora regional, la estrategia integral representa aproximadamente $10.000 por cada niño atendido, a través del mecanismo de financiamiento asociado a las prestaciones.

Es decir, además de acercar controles sanitarios a las escuelas, la adhesión permite al municipio contar con recursos y herramientas para sostener las prestaciones.

La crítica de la Región Sanitaria a Junín

“Junín no lo firmó”, afirmó en una nota a la verdad López al referirse al convenio.

La funcionaria sostuvo que desde Región Sanitaria III se ofrecieron profesionales y distintas herramientas para que el Municipio pudiera implementar el programa.

“Le ofrecimos un montón de cosas, le ofrecimos profesionales, esta estrategia también”, señaló a la verdad

La funcionaria sostuvo que, pese a esas herramientas y al acompañamiento ofrecido desde la Provincia, decidieron no suscribir el convenio.

La situación deja a Junín en una posición particular dentro de su propia región sanitaria: mientras Chacabuco, General Pinto, General Arenales, Lincoln, Leandro N. Alem y Florentino Ameghino ya desarrollan la estrategia, Junín no suscribió el convenio.

A nivel provincial, la diferencia también es significativa. El programa ya cuenta con 99 municipios adheridos y alcanzó a más de 36 mil alumnos en 1.703 escuelas.

De esta manera, la discusión en Junín no pasa por la disponibilidad de un programa provincial: la Provincia asegura que la herramienta está disponible, que ofrece acompañamiento y que los municipios adheridos pueden acceder a equipamiento, insumos, capacitación y financiamiento.

La decisión pendiente, entonces, es municipal: para que Junín forme parte del programa, el Ejecutivo local debe firmar el convenio de adhesión.