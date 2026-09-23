La Libertad Avanza habló de acuerdos con la UCR en la Cuarta y desde el radicalismo salieron a desmentirlo

El armado electoral de cara a 2027 volvió a generar un fuerte cruce político en la Cuarta Sección Electoral. Desde La Libertad Avanza aseguraron que existen conversaciones con cinco intendentes radicales de la región para avanzar en la construcción de un eventual frente junto al PRO.

La versión fue planteada por el senador bonaerense y coordinador seccional de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas, quien afirmó que el espacio mantiene un diálogo permanente con los jefes comunales de General Viamonte, Lincoln, Florentino Ameghino, Trenque Lauquen y General Arenales.

“La gente del radicalismo está hablando con nosotros también de manera permanente. Son cinco intendentes con los que nos mantenemos en contacto”, sostuvo el legislador en declaraciones a Grupo La Verdad.

Sin embargo, las afirmaciones generaron una rápida reacción dentro del radicalismo. Desde el espacio Construir Buenos Aires, que reúne a intendentes radicales bonaerenses, negaron que exista el nivel de diálogo planteado por el senador libertario.

Uno de los dirigentes consultados incluso respondió en términos muy duros frente a la versión sobre los supuestos contactos: “Esta persona es muy mentirosa. No lo vi nunca, no lo conozco ni por teléfono”.

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, también negó haber mantenido conversaciones con Cabezas y aseguró que no lo conoce.

De esta manera, quedó planteada una fuerte contradicción entre la versión difundida desde La Libertad Avanza y la respuesta pública de dirigentes radicales cuyos nombres fueron mencionados como parte de ese supuesto canal de diálogo.

También hablan de un acuerdo con el PRO

Más allá del radicalismo, desde La Libertad Avanza también señalaron que existen conversaciones con sectores del PRO. En ese marco, Cabezas mencionó al senador bonaerense y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, además de dirigentes vinculados a Cristian Ritondo y Diego Santilli.

“Con Pablo estamos conversando permanentemente, con la gente de Cristian Ritondo, con la gente de Diego Santilli. Estamos todos en sintonía”, había señalado.

El dirigente libertario sostuvo además que el objetivo es avanzar en la conformación de un frente electoral para 2027, aunque todavía no estaría definido el nombre que tendrá ese espacio.

En ese mismo escenario, planteó incluso una candidatura para la Gobernación bonaerense al afirmar que Diego Santilli será el candidato a gobernador del eventual frente.

“Todavía no sabemos cómo se llamará este frente que estamos conformando, pero Diego Santilli va a ser el candidato a gobernador por este espacio”, sostuvo.

Un armado que todavía está abierto

Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa la disputa por el armado opositor de cara a 2027, particularmente en una sección donde el radicalismo conserva intendencias y estructura territorial.

Mientras desde La Libertad Avanza hablan de conversaciones y posibles acuerdos con sectores de la UCR y del PRO, desde el radicalismo salieron públicamente a negar parte de esos contactos.

Por ahora, el supuesto acercamiento entre libertarios y radicales en la Cuarta Sección quedó atravesado por versiones contrapuestas y sin un acuerdo formal anunciado públicamente.