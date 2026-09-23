La AFA prepara cambios para 2027: playoffs, mercado de pases y una nueva competencia

Los representantes de los clubes de Primera División se reunieron en el Predio Lionel Andrés Messi, ratificaron la planificación para la décima primera fecha del Torneo Clausura y trataron las modificaciones para la temporada 2027, entre otros temas.

La próxima jornada de la Liga Profesional de Fútbol tenía chances de ser reformulada por la Fecha FIFA que incluirá el partido despedida de Lionel Messi (6 de octubre ante Benín) pero sin embargo quedó ratificada para el fin de semana del 3 de octubre, aunque el duelo entre Sarmiento y River se jugará el miércoles 7 (hasta el miércoles a la mañana no se había cambiado), ya que el Millonario tiene seis futbolistas afectados a la selección.

Por otra parte, se difundieron los cambios para el año que viene:

Propuesta integral para la Temporada 2027

​Se evaluaron las variables estratégicas para mantener la previsibilidad de los torneos principales (Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina) y los torneos complementarios (Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina e Internacional).

​Entre las principales reformas y puntos de debate para 2027 se trataron:

​Reglamentación de Playoffs (Alargue y Sedes):

Luego de analizar varios ítems, s​e propuso mantener el alargue a partir de la fase de octavos de final para ponderar la competitividad.​Se sugirió implementar la condición de estadio neutral a partir de las semifinales, promoviendo un impacto económico positivo, el disfrute de ambas parcialidades y el desarrollo federal del torneo. Esto fue aprobado .

​Mercado de Pases (cierre del libro): se analizó la necesidad de equiparar y asemejar las fechas de cierre del libro de pases con los mercados de la región (Conmebol), lugar al que migra la mayor proporción de futbolistas argentinos.

​Competencias y experiencias para 2027:

​Recopa de Campeones: se trabajó en la planififación de este certamen, que será disputado entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, intentando acordar fechas y duración de este triangular.​

Gestión Logística e Iniciativas: se presentaron desarrollos para el programa “Club Fútbol Argentino” y el proyecto de centralización de logística para clubes.