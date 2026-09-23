Kicillof busca inversiones en Nueva York y vuelve a marcar diferencias con Milei por el RIGI

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa con su agenda en Nueva York, donde mantuvo reuniones con representantes de fondos de inversión y con empresarios de distintos sectores productivos, con el objetivo de presentar las oportunidades de inversión y los proyectos de infraestructura que ofrece el territorio bonaerense.

Durante la jornada, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Economía, Pablo López; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Uno de los encuentros estuvo destinado al sector financiero. Según información difundida sobre la reunión, participaron representantes de diez fondos de inversión, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. También se indicó que BlackRock solicitó participar del encuentro, pese a que actualmente no posee bonos de la provincia.

El eje de esa reunión fue la situación de la deuda bonaerense y el cumplimiento de los compromisos asumidos luego de la reestructuración concretada en 2021. Aquella operación había alcanzado una adhesión cercana al 98% de la deuda bajo legislación extranjera y, según la información oficial difundida en ese momento, permitió un alivio financiero estimado en unos 4.600 millones de dólares hasta 2027.

Más de 20 empresarios

Luego del encuentro con los fondos de inversión, Kicillof mantuvo una reunión con más de 20 representantes de empresas vinculadas a sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos.

El objetivo planteado por la Provincia fue mostrar las posibilidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura que existen en territorio bonaerense y avanzar en contactos con compañías que ya tienen presencia en el distrito o que analizan nuevos proyectos.

La administración bonaerense utiliza como uno de sus argumentos para atraer inversiones el peso de la industria provincial. Según datos de la Dirección Provincial de Promoción de Inversiones, el sector representa el 26,6% del Producto Provincial, el 34,4% de las exportaciones y el 25,2% del empleo formal bonaerense.

Las diferencias con Milei

La agenda de Kicillof en Estados Unidos también volvió a exponer sus diferencias con el Gobierno nacional.

Frente a los empresarios, el gobernador cuestionó la política económica de Javier Milei y sostuvo que el escenario internacional genera oportunidades que, desde su perspectiva, no están siendo aprovechadas por la Argentina.

En ese contexto, volvió a plantear sus diferencias con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional.

Kicillof sostuvo que la Provincia necesita una política industrial que no concentre los beneficios en determinados sectores y planteó que los incentivos deberían contemplar también a pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y el cuidado de los recursos naturales.

Buenos Aires cuenta desde 2024 con su propio Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), creado mediante la Ley 15.510 y reglamentado a fines de 2025.

El esquema comenzó a funcionar durante 2026 y contempla beneficios fiscales para determinados proyectos de inversión. Entre otras herramientas, establece beneficios sobre Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Sellos, además de mecanismos de estabilidad fiscal.

El régimen alcanza proyectos desde los 5 millones de dólares y contempla mayores beneficios en función del monto invertido y de variables como la generación de empleo, el desarrollo tecnológico, el aumento de las exportaciones y la incorporación de proveedores locales.

Para inversiones superiores a 50 millones de dólares se exige, además, la presentación de un Programa de Desarrollo de Proveedores Provinciales. En determinados proyectos que superen los 200 millones de dólares, la estabilidad fiscal puede extenderse hasta 30 años.

La agenda de Kicillof en Nueva York

La actividad del gobernador continuará durante este miércoles con una agenda que incluye una actividad económica en Gracie Mansion, organizada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Global Progress Foundation.

Posteriormente, Kicillof tiene previsto participar de una exposición en la Universidad de Columbia sobre la situación de la Argentina frente a los cambios que atraviesa el escenario económico internacional.

En paralelo, Javier Milei también se encuentra en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque ambos mantienen agendas separadas.

La gira de Kicillof combina así dos objetivos: mantener el vínculo con los acreedores de la Provincia y, al mismo tiempo, buscar nuevos contactos empresarios para atraer inversiones hacia Buenos Aires.