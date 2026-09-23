Feriados por la visita del Papa León XIV: el 9 de noviembre será para todo el país y el 11 podría ser feriado en la Provincia

La visita del papa León XIV a la Argentina traerá dos jornadas especiales durante noviembre. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, una medida que ya fue confirmada por el Gobierno nacional en el marco de la organización de la visita papal.

La segunda fecha clave será el miércoles 11 de noviembre, cuando el pontífice llegue a Luján, en la Provincia de Buenos Aires, para celebrar a las 10 una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En este caso, se analiza que el feriado alcance a toda la Provincia de Buenos Aires, aunque al momento todavía no se encuentra formalizada la medida con ese alcance. El intendente de Luján, Leonardo Boto, señaló que se trabaja junto con las autoridades provinciales y nacionales para definir el esquema de feriados y facilitar la organización del operativo y la movilización de los fieles.

De concretarse, los bonaerenses tendrían dos jornadas de feriado vinculadas con la visita de León XIV: el lunes 9, que será nacional, y el miércoles 11, que podría extenderse a todo el territorio provincial.

La diferencia entre ambas fechas es que el 9 de noviembre ya fue confirmado por el Gobierno nacional, mientras que para el 11 todavía resta conocer la normativa que determine el alcance definitivo de la medida.

La visita a Luján

El miércoles 11 será la última jornada del Papa en la Argentina. Según el cronograma previsto, León XIV visitará durante la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego se trasladará hacia Luján.

A las 10 está prevista la misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de la celebración, el pontífice se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde participará de la ceremonia de despedida antes de partir rumbo a Lima, Perú.

El operativo de seguridad y tránsito será especialmente importante en Luján, debido a la cantidad de peregrinos que se espera que lleguen a la ciudad durante esas jornadas.

Por ahora, el dato confirmado es el feriado nacional del lunes 9 de noviembre. Para los habitantes de Junín y del resto de la Provincia de Buenos Aires, queda pendiente la definición oficial sobre si el miércoles 11 será también feriado en todo el territorio bonaerense.