Sex extorsión en Junín: allanaron una vivienda y la UP 16 por un caso de chantaje

Un nuevo caso de “sex extorsión” es investigado en Junín y derivó en dos allanamientos simultáneos, uno realizado en un domicilio particular de la ciudad y otro dentro de la Unidad Penitenciaria N° 16, donde se encontraba alojado uno de los presuntos involucrados.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 26 de agosto por un hombre de 59 años, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra de chantaje que comenzó a través de las redes sociales.

Según pudo reconstruirse durante la pesquisa, la víctima habría iniciado una relación virtual con una persona que se presentó inicialmente como mayor de edad y con quien posteriormente intercambió material íntimo.

Después del contacto, habría comenzado a recibir mensajes de personas que se hicieron pasar por integrantes de una fuerza policial. Mediante amenazas relacionadas con una supuesta causa judicial vinculada al material intercambiado, le habrían exigido importantes sumas de dinero para evitar consecuencias legales.

Ante el temor provocado por las amenazas, el hombre habría realizado distintas entregas de dinero y también habría entregado un teléfono celular nuevo.

La investigación quedó a cargo de la DDI Junín, cuyos detectives realizaron distintas tareas para determinar quiénes se encontraban detrás de la maniobra. Entre otras medidas, se analizaron abonados telefónicos vinculados con las comunicaciones mantenidas con la víctima.

De acuerdo con lo informado por La Verdad, los investigadores lograron establecer que uno de los presuntos participantes se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín. Parte de la maniobra investigada habría sido coordinada desde el establecimiento carcelario.

La pesquisa también permitió determinar que la víctima habría sido inducida a entregar dinero y un teléfono celular en el domicilio de un familiar de uno de los investigados.

Con esos elementos, la Justicia autorizó dos allanamientos simultáneos: uno en un domicilio de Junín y otro en la propia Unidad Penitenciaria N° 16.

Durante los procedimientos fue secuestrado un teléfono celular Samsung Galaxy A10s, señalado como uno de los dispositivos que habría sido utilizado en la maniobra investigada.

Además, fue aprehendido un hombre de 45 años. En tanto, otro hombre de 43 años, que permanece detenido en la UP 16, fue formalmente notificado de la formación de la causa.

Ambos quedaron vinculados a una investigación por “extorsión por chantaje”, con intervención de la UFI y J N° 8 del Departamento Judicial Junín.

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen otras personas involucradas.