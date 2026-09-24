Se rompió el piso del sector de juegos en la Plaza Eusebio Marcilla: se había inaugurado hace un año

A apenas un año de su reinauguración, el sector de juegos de la Plaza Eusebio Marcilla ya presenta un importante deterioro en el piso.

La imagen, enviada a Junín Digital por un lector, muestra el estado actual del espacio ubicado en Julio Campos y Lebensohn, por donde diariamente pasan cientos de niños y niñas.

El deterioro del piso genera además una situación de riesgo para quienes utilizan los juegos, especialmente los más pequeños.

Cabe recordar que la Plaza Eusebio Marcilla fue reinaugurada en junio de 2025, en un acto promocionado por el Municipio de Junín. A poco más de un año, el estado de uno de los sectores principales del espacio público vuelve a poner el foco sobre la calidad y durabilidad de los trabajos realizados.