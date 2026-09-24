Hoy se define la eliminación de Zona Fría para Junín: Petrecca la respaldó y la justificó por las “piletas climatizadas”

El Senado de la Nación tratará este jueves la modificación del régimen de Zona Fría, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que podría convertirse en ley. Para Junín, la discusión tiene un impacto directo: 28.480 usuarios están alcanzados actualmente por el beneficio y podrían perder o ver reducido el descuento en sus facturas de gas si avanza la reforma.

La votación vuelve a poner bajo la lupa una posición que Pablo Petrecca había expresado públicamente en mayo y que defendió una modificación del régimen que incluía a la ciudad.

En aquella oportunidad, consultado por Chacabuco en Red, Petrecca sostuvo que “no era justo que personas con piletas climatizadas gozaran del subsidio” y afirmó que era justo quitar el beneficio a quienes podían pagarlo, aunque planteó que debía protegerse a los sectores de menores recursos.

El argumento vuelve a cobrar relevancia ahora que el Senado está a punto de definir una reforma que puede tener consecuencias concretas para miles de hogares juninenses.

Casi 30 mil usuarios frente al argumento de las piletas

La cuestión central es que Petrecca utilizó como ejemplo a quienes cuentan con una pileta climatizada para justificar la necesidad de modificar el régimen, pero no aportó datos que permitan conocer cuántos de los usuarios de Junín alcanzados por Zona Fría se encuentran efectivamente en esa situación.

El dato disponible es mucho más amplio: son 28.480 los usuarios juninenses alcanzados por el beneficio.

Por eso, la discusión excede ampliamente a quienes eventualmente podrían tener un consumo elevado o contar con capacidad económica para afrontar una factura más cara. El riesgo es que junto con esos hogares también pierdan parte del descuento familias trabajadoras, jubilados y otros usuarios que utilizan el beneficio para afrontar el costo de la calefacción durante los meses de bajas temperaturas.

El proyecto que llega al Senado propone reemplazar el criterio territorial por un esquema de subsidios focalizado según ingresos y condiciones de vulnerabilidad. De aprobarse, los usuarios de numerosas localidades que fueron incorporadas al régimen en 2021 podrían perder el descuento general, aunque algunos hogares podrían continuar recibiendo asistencia si cumplen los requisitos del nuevo esquema.

El impacto no termina en las familias

La discusión tampoco se limita al costo de las facturas residenciales.

La energía es un componente de los costos de comercios, industrias y otras actividades productivas. En una ciudad como Junín, donde el comercio viene atravesando dificultades, un incremento de los costos fijos puede repercutir sobre una actividad que ya enfrenta caída del consumo y dificultades para sostener el empleo.

Por eso, la eliminación del beneficio territorial plantea un interrogante que va más allá de las “piletas climatizadas”: qué impacto tendrá sobre el conjunto de la economía de las ciudades del interior bonaerense que perderían el descuento.

Y ese aspecto también formaba parte de las advertencias realizadas por sectores de la región frente al proyecto.

Mientras se elimina Zona Fría, el Gobierno negoció beneficios para el Norte

El escenario además cambió desde que Petrecca hizo aquellas declaraciones en mayo.

En los últimos meses, el Gobierno nacional negoció con gobernadores del Norte Grande un nuevo esquema de subsidios para el consumo eléctrico durante los meses de mayores temperaturas. El acuerdo contempla ampliar el bloque de consumo eléctrico alcanzado por la ayuda en las denominadas Zonas Cálidas y Muy Cálidas.

Distintas fuentes periodísticas señalaron que esa negociación estuvo vinculada al respaldo de los gobernadores del Norte a la reforma de Zona Fría que ahora llega al recinto del Senado. Agencia Noticias Argentinas informó esta semana que los mandatarios norteños consideran clave la aprobación de la reforma para avanzar posteriormente con el régimen de Zonas Cálidas.

El Gobierno, por su parte, sostiene que busca una reorganización de los subsidios energéticos y una mayor focalización de la asistencia según los ingresos y la vulnerabilidad de cada hogar. El esquema para las Zonas Cálidas se instrumentaría mediante una resolución y no mediante una ley, según informó TN.

Ese nuevo escenario deja planteada una discusión diferente de la que Petrecca utilizó en mayo: la cuestión ya no pasa solamente por evitar que un hogar de altos ingresos reciba un descuento, sino por cómo se distribuyen los subsidios energéticos entre las distintas regiones del país.

La posición de Petrecca y el bolsillo de los juninenses

Petrecca fue intendente de Junín y continúa siendo el jefe comunal en uso de licencia. Al mismo tiempo, ocupa una banca en el Senado bonaerense y fue elegido por la Cuarta Sección Electoral.

Por eso, su posición frente a una medida que puede afectar directamente a los vecinos de la ciudad tiene una dimensión política particular.

En mayo, cuando defendió la modificación, sostuvo que había que quitar el beneficio a quienes podían pagarlo y proteger a quienes menos recursos tenían. Pero no explicó qué cantidad de los casi 30 mil usuarios de Junín consideraba que estaba en condiciones de afrontar el aumento ni qué impacto tendría la medida sobre el resto.

Ahora el Senado se dispone a votar una reforma que puede modificar el costo del gas para miles de familias de Junín.

La discusión, entonces, ya no se reduce a la imagen de una pileta climatizada utilizada como ejemplo. El punto central es qué sucederá con los 28.480 usuarios que hoy tienen el descuento de Zona Fría, cuántos podrán conservar algún tipo de asistencia bajo el nuevo esquema y cuántos deberán afrontar una factura más elevada.

Mientras el Senado define este jueves el futuro del régimen, aquella posición de Petrecca vuelve a quedar en el centro de la escena: el dirigente que gobernó Junín y que hoy representa a la región en la política bonaerense respaldó una reforma que puede terminar impactando directamente sobre el bolsillo de miles de vecinos de la ciudad.