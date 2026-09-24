La Libertad Avanza y el PRO buscan eliminar el beneficio de Zona Fría a 29 mil juninenses: Las facturas de gas sufrirían un fuerte aumento

El régimen de Zona Fría llegará este jueves 24 de septiembre a una instancia decisiva en el Senado de la Nación. El proyecto que impulsa el Gobierno nacional ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen favorable en las comisiones de la Cámara alta, por lo que quedó habilitado para ser tratado en el recinto.

Para los juninenses, la discusión tiene una consecuencia concreta: la eventual eliminación del beneficio territorial que actualmente permite acceder a una reducción del 30% o del 50% en las facturas de gas, según la situación de cada usuario.

En Junín, 28.480 usuarios residenciales están actualmente alcanzados por el régimen de Zona Fría. De ese total, 23.909 cuentan con una bonificación del 30% y otros 5.949 tienen un descuento del 50%, de acuerdo con los datos difundidos durante el debate de la reforma.

Si la iniciativa consigue los votos necesarios en el Senado, esos descuentos dejarían de aplicarse de manera general a los usuarios incorporados al régimen ampliado en 2021. El nuevo esquema apunta a reemplazar el beneficio territorial por un sistema de subsidios focalizados según las condiciones económicas y patrimoniales de cada hogar.

El otro lado de la boleta

Pero hay otro componente de la discusión que puede pasar inadvertido.

Mientras los juninenses podrían perder la bonificación de Zona Fría, el recargo que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas no desaparece automáticamente.

Ese fondo fue creado por la Ley 25.565 y ampliado posteriormente por la Ley 27.637. Su financiamiento se realiza mediante un recargo aplicado sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico consumido o comercializado a través de redes o ductos en el territorio nacional.

De hecho, el propio ENARGAS establece que ese recargo debe incorporarse en las facturas de los usuarios finales e identificarse con la leyenda “Fdo. Fiduciario Art. 75 Ley N° 25.565. Modif. Ley 27.637”.

Es decir, la eventual pérdida del descuento de Zona Fría no implica dejar de pagar el recargo que alimenta el fondo.

Y allí aparece uno de los puntos centrales de la discusión: el Fondo Fiduciario fue creado precisamente para financiar compensaciones tarifarias vinculadas al régimen de Zona Fría. La normativa establece que esos recursos tienen como destino las compensaciones correspondientes a las tarifas diferenciales y otros beneficios asociados al régimen.

Un fondo que se sigue cobrando

El mecanismo de financiamiento continúa vigente. En abril de este año, mediante el Decreto 266/2026, el Gobierno nacional volvió a establecer facultades para modificar el nivel del recargo que alimenta el Fondo Fiduciario, dentro de los límites previstos por la legislación.

Actualmente, por lo tanto, el aporte al fondo continúa formando parte de la estructura de las facturas de gas. La normativa dispone que el recargo se aplica sobre los consumos realizados en el territorio nacional, independientemente del uso final del gas.

Esto genera para los usuarios de Junín un escenario que merece atención: podrían perder una parte del beneficio que reduce su factura, mientras el mecanismo de financiamiento del fondo continúa cobrándose sobre el consumo de gas.

El impacto en Junín

La pérdida de la bonificación tendría un efecto directo sobre las facturas de miles de hogares. Los cálculos difundidos durante el debate ubican el aumento para quienes pierdan el descuento en torno al 40%, aunque el impacto final dependerá de la categoría del usuario, el nivel de consumo y el esquema de subsidios en el que quede incluido cada hogar.

Para una ciudad como Junín, donde actualmente miles de familias están incluidas en el régimen, la modificación no representa solamente la desaparición de un porcentaje de descuento.

El cambio puede traducirse en un doble efecto sobre los usuarios: una factura más elevada por la pérdida de la bonificación y la continuidad del recargo destinado al Fondo Fiduciario.

El régimen ampliado de Zona Fría fue incorporado en 2021 mediante la Ley 27.637, que extendió los beneficios a nuevas localidades y prorrogó la vigencia del sistema hasta el 31 de diciembre de 2031. La Provincia de Buenos Aires quedó incluida dentro de esa ampliación.

Ahora, cinco años después, el Gobierno nacional busca modificar ese esquema y reemplazar el beneficio territorial general por un sistema de subsidios focalizados.

Este jueves, la definición

El proyecto ya pasó por Diputados y consiguió dictamen favorable en el Senado. El oficialismo, entre La Libertad avanza y el PRO, pretenden tratarlo este jueves 24 de septiembre.

Para los juninenses, la votación puede marcar un cambio importante en la composición de sus facturas de gas.

Si la reforma es aprobada, miles de usuarios podrían dejar de recibir el descuento de Zona Fría, pero continuarían afrontando el recargo que sostiene el Fondo Fiduciario.

En otras palabras, el debate no pasa solamente por cuánto aumentará la factura de gas, sino también por qué beneficio se pierde y qué componente de financiamiento continuará apareciendo en las boletas de los usuarios.