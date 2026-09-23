Un sector de la UCR quiere candidato propio y se distancia de un acuerdo con Fiorini y LLA

La interna de la Unión Cívica Radical de Junín volvió a quedar expuesta este miércoles, luego de que Evolución Radical ratificara públicamente su intención de que el partido concurra a las próximas elecciones con candidatos propios en todos los niveles.

A través de un comunicado, el sector sostuvo que la UCR bonaerense debe concentrarse en recuperar protagonismo, superar la fragmentación interna y fortalecer una conducción provincial capaz de construir un proyecto político común.

En ese marco, Evolución Radical fue categórico respecto de los acuerdos electorales: señaló que no acompañará alianzas con La Libertad Avanza ni con otros espacios que puedan, según planteó, condicionar o subordinar la identidad del radicalismo.

“Necesitamos respuestas y soluciones a los problemas, no especulaciones electorales”, expresó el espacio, que reivindicó los 134 años de historia de la UCR y sus principios doctrinarios.

La posición plantea una diferencia concreta frente al escenario que comenzó a discutirse públicamente en Junín de cara a 2027. Evolución Radical reclama que el radicalismo tenga postulantes propios y se presente como una alternativa por fuera de la polarización entre el Gobierno nacional y el kirchnerismo.

Una postura que contrasta con la posibilidad de acompañar a Fiorini

El pronunciamiento adquiere particular relevancia porque se conoció después de las declaraciones realizadas por Karina Morales, vicepresidenta primera de la UCR de Junín, quien había admitido la posibilidad de que el radicalismo forme parte de un acuerdo electoral que incluya al actual intendente Juan Fiorini.

En declaraciones publicadas por La Verdad, Morales sostuvo que la UCR local todavía no tiene un candidato definido, pero consideró que el partido no debería afrontar las elecciones en soledad y mencionó a Fiorini como una alternativa dentro de un eventual armado.

“Yo particularmente, también como Carlos Mansur, creo que el partido no puede ir solo, que debe tratar de realizar alianzas. Y en esas alianzas, el posible candidato es Juan Fiorini”, señaló la dirigente.

Morales incluso mencionó la posibilidad de una confluencia entre PRO, UCR, Coalición Cívica y La Libertad Avanza, aunque reconoció que existen distintas posiciones dentro del radicalismo respecto del espacio libertario.

La diferencia con el comunicado difundido posteriormente por Evolución Radical resulta evidente: mientras un sector plantea la posibilidad de construir una alianza que podría incluir a Fiorini y La Libertad Avanza, Evolución reclama candidatos propios y rechaza acuerdos con el espacio libertario.

La particular situación de Morales

El contraste adquiere además una dimensión particular porque Morales no solamente ocupa un lugar en la conducción de la UCR de Junín, sino que también forma parte del Ejecutivo municipal.

La dirigente radical es actualmente directora de Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, por lo que sus declaraciones sobre un eventual acuerdo electoral con Fiorini provienen de una dirigente partidaria que, al mismo tiempo, integra la estructura de gobierno del intendente.

El comunicado de Evolución Radical, en cambio, plantea una posición diferente y reivindica la construcción de una candidatura radical propia para los distintos niveles electorales.

Por ahora, no existe una definición formal de toda la UCR de Junín respecto de la estrategia electoral de 2027. Lo que queda expuesto es que dentro del radicalismo local conviven posiciones diferentes sobre la posibilidad de acordar con Fiorini y con La Libertad Avanza, una discusión que seguramente continuará mientras avance el proceso de definición de candidaturas y alianzas.