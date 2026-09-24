Robo en una panadería de Junín: se llevaron fiambres, quesos y galletitas y hubo dos aprehendidos

Un robo ocurrido durante la madrugada del 23 de septiembre en una panadería de Junín terminó con dos hombres aprehendidos y parte de la mercadería recuperada, luego de una investigación encabezada por la DDI Junín.

El comercio, ubicado en la esquina de Batilana y A. M. de Rosa, fue blanco de delincuentes que violentaron la puerta de ingreso y se llevaron una importante cantidad de productos. Entre la mercadería sustraída había paquetes de galletitas, alfajores, turrones, fiambres y quesos.

A partir de la denuncia, efectivos de la DDI Junín comenzaron a analizar las cámaras de seguridad y otras evidencias reunidas durante la investigación. De esta manera, lograron establecer la identidad de uno de los sospechosos.

La pesquisa también permitió determinar que parte de los productos sustraídos habría sido comercializada posteriormente a otro vecino, por lo que se avanzó sobre dos domicilios vinculados con los sospechosos.

Con intervención de la Fiscalía y autorización judicial, se realizaron allanamientos de urgencia que terminaron con la aprehensión de un hombre de 26 años, señalado como presunto autor del robo.

En otro de los domicilios fueron encontrados varios productos que serían parte de la mercadería sustraída. Entre ellos había una horma de queso cremoso, media horma de queso de máquina, una horma de mortadela, una horma de paleta cocida y siete paquetes de galletitas.

En ese mismo lugar fue aprehendido un hombre de 22 años, quien quedó acusado por el delito de encubrimiento.

Tras los procedimientos, la Fiscalía avaló lo actuado y dispuso que ambos aprehendidos fueran notificados de los cargos y permanecieran a disposición de la Justicia. Está previsto que sean trasladados a sede fiscal durante este jueves.

La causa continúa bajo intervención de la UFI y J N.º 4 del Departamento Judicial Junín.