Este sábado, la Provincia desembarca en Junín con Mercados Bonaerenses: alimentos y 40% de descuento con Cuenta DNI

El programa Mercados Bonaerenses, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, volverá este sábado a Junín con su segunda edición en la ciudad. La propuesta busca acercar a los consumidores productos de distintos rubros a precios accesibles, mediante la comercialización directa entre productores y vecinos.

La jornada se realizará de 10 a 14 horas en la Plaza Ferrocarriles Argentinos, ubicada en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Roque Sáenz Peña.

Camiones de pastas, lácteos y pescados

Entre las principales propuestas de esta edición estarán los camiones de abastecimiento de pastas y lácteos y de pescados, que ofrecerán sus productos directamente a los consumidores.

Además, habrá stands de productores regionales con una amplia variedad de alimentos y productos, entre ellos verduras, huevos, chacinados, quesos, alimentos sin gluten, panificados, repostería, miel, frutos secos, mermeladas y productos agroecológicos.

También se podrán encontrar alimentos elaborados con hongos, gin, cerveza artesanal, blends y distintas artesanías.

40% de descuento con Cuenta DNI

Uno de los principales atractivos de la jornada será el beneficio para quienes utilicen Cuenta DNI del Banco Provincia.

Los compradores podrán acceder a un 40% de descuento en los puestos adheridos, con un tope de reintegro de $6.000, de acuerdo con las condiciones del programa.

La actividad contará además con el acompañamiento de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y la participación del espacio de la Feria Comunitaria.

De esta manera, la Provincia volverá a acercar a Junín una propuesta que apunta a facilitar el acceso a alimentos y productos regionales, promoviendo al mismo tiempo la comercialización directa de la producción bonaerense.