Bicicleteada solidaria de Junín a Baigorrita: ya hay 180 inscriptos y buscan llegar a 300 ciclistas

El próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo la quinta edición de la bicicleteada solidaria entre Junín y Baigorrita, una iniciativa que combina actividad al aire libre, encuentro familiar y solidaridad, organizada a beneficio del Instituto Nuestra Señora de la Guardia de Baigorrita.

En diálogo con Grupo La Verdad, uno de los impulsores de la propuesta, “Mingo” Díaz, contó detalles de la jornada y destacó el crecimiento que tuvo la convocatoria desde la primera edición.

“Organizamos con tiempo pensando en la gente, porque ahora empiezan a haber más eventos al aire libre. Nos ganamos la fecha y el lugar y ya estamos encaminados, está todo organizado”, explicó.

La concentración será a las 7:30 en el restaurante ubicado en Urquiza y René Favaloro, sobre la colectora, mientras que la salida está prevista para las 8 en punto. Como ocurre cada año, habrá colaboración de la Policía Vial para facilitar el cruce de los ciclistas por la ruta y garantizar la seguridad durante ese tramo.

El recorrido será de 20 kilómetros de ida hasta Baigorrita y otros 20 de regreso, transitando por caminos rurales. La propuesta está pensada como un paseo recreativo y familiar, con la intención de que los participantes puedan realizar el trayecto juntos.

“Es importante que una vez que llegamos al puente Macucho ya nos acompaña la gente de Baigorrita, tanto bomberos voluntarios, ambulancias y camionetas asistiendo con médicos y agua por cualquier inconveniente. Va a haber un puesto hidratante a mitad de camino”, detalló Díaz.

Una vez en Baigorrita, los ciclistas serán recibidos por la Virgen del pueblo y los Bomberos Voluntarios, para luego ingresar a la plaza principal y visitar el establecimiento educativo beneficiario de la actividad.

El objetivo: llegar a 300 ciclistas

La convocatoria viene creciendo edición tras edición. Según explicó Díaz, en la primera bicicleteada participaron alrededor de 70 personas y este año el objetivo es alcanzar los 300 ciclistas.

“Este año apuntamos a que seamos 300 ciclistas, tengo esa ilusión. Ya hay 180 inscriptos”, señaló.

Para participar se ofrece un bono contribución de $5.000. Díaz aclaró que no se trata de una inscripción obligatoria, sino de un bono que permite participar de distintos sorteos, entre ellos el premio principal: una estadía en cabañas de Córdoba para una familia, donada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Junín.

Todo lo recaudado tendrá como destino el Instituto Nuestra Señora de la Guardia. En particular, se utilizará para pintar el colegio y adquirir materiales para los alumnos, teniendo en cuenta que el mantenimiento del establecimiento depende exclusivamente de la cooperadora.

“El mantenimiento corre exclusivamente por cuenta de la cooperadora y son gastos grandes”, remarcó Díaz.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse o solicitar información a través de WhatsApp al 2364-672299.

La actividad es organizada por el Instituto Nuestra Señora de la Guardia de Baigorrita.