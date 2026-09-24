Otra vez subieron los combustibles en Junín: la nafta Infinia llegó a $2.315 y el Infinia Diesel roza los $2.500

Un nuevo aumento volvió a impactar en los surtidores de Junín y representa otro golpe para el bolsillo de los automovilistas. Las pizarras de las estaciones de servicio YPF de la ciudad ya muestran los nuevos valores, con incrementos en todos los combustibles.

De acuerdo con los precios registrados este jueves, la nafta Súper quedó en $2.109 por litro, mientras que la nafta Infinia llegó a $2.315.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 se ubica en $2.325 por litro, mientras que el Infinia Diesel alcanzó los $2.429, quedando cada vez más cerca de la barrera de los $2.500.

El nuevo ajuste vuelve a presionar sobre el presupuesto de los juninenses, especialmente de quienes utilizan el automóvil diariamente para trasladarse, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o realizar distintas actividades.

Cuánto cuesta llenar un tanque

Con los valores actuales, cargar un tanque de 50 litros demanda aproximadamente $105.450 con nafta Súper y $115.750 con nafta Infinia.

Para quienes utilizan vehículos diésel, completar un tanque de la misma capacidad representa unos $116.250 con Diesel 500, mientras que hacerlo con Infinia Diesel cuesta $121.450.

El impacto de los combustibles tampoco se limita a los automovilistas. El transporte y la logística son componentes importantes de los costos de comercios, empresas y productores, por lo que las actualizaciones en los surtidores pueden terminar trasladándose a otros precios.

En Junín, además, el combustible tiene un peso significativo para quienes deben recorrer diariamente distancias para trabajar o realizar actividades en la ciudad y la región.

La nueva actualización se suma a los incrementos registrados durante los últimos meses y vuelve a colocar a los combustibles entre los gastos que más pesan para quienes dependen del vehículo.

Así, las nuevas pizarras dejan valores que marcan el nivel alcanzado por los combustibles en la ciudad: $2.315 el litro de nafta Infinia y $2.429 el litro de Infinia Diesel.

Para los conductores juninenses, el resultado vuelve a sentirse directamente al momento de pasar por el surtidor: cada vez hacen falta más pesos para llenar el tanque.