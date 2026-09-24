Fin de los beneficios de Zona Fría para los juninenses: el Senado los eliminó y casi 30.000 usuarios sufrirán aumentos de hasta 50% en el gas

l Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la modificación del régimen de Zona Fría, que restringe el beneficio del gas a las regiones de temperaturas más extremas y deja afuera a numerosas localidades bonaerenses, entre ellas Junín. La votación terminó con 38 votos a favor y 8 en contra.

Para Junín, el impacto será directo: 28.480 usuarios residenciales que actualmente reciben el descuento dejarán de contar con el beneficio, por lo que sus facturas de gas tendrán un incremento que, según las estimaciones difundidas durante el debate, puede llegar hasta el 40%, dependiendo del consumo y de la situación particular de cada usuario.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional mantiene el régimen para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 deberán quedar alcanzados por el nuevo esquema de subsidios focalizados si cumplen con los criterios establecidos.

El acuerdo con los senadores del Norte

La aprobación estuvo acompañada por negociaciones entre el oficialismo y senadores de distintas provincias. El Gobierno acordó avanzar posteriormente con un esquema de “Zonas Cálidas”, destinado a otorgar beneficios sobre el consumo eléctrico en las provincias del Norte durante los meses de altas temperaturas. Ese entendimiento fue señalado como uno de los factores que permitió reunir los respaldos necesarios para aprobar la modificación de Zona Fría.

El respaldo de Petrecca

El senador bonaerense y exintendente de Junín Pablo Petrecca había respaldado públicamente los cambios en Zona Fría meses antes de que el Senado los convirtiera en ley.

En una entrevista con Chacabuco en Red, sostuvo que “no era justo que personas con piletas climatizadas gozaran del subsidio” y planteó que debía quitarse el beneficio a quienes podían afrontar el costo, aunque afirmó que había que proteger a los sectores de menores recursos.

Ahora, con la sanción definitiva de la reforma, casi 30.000 usuarios de Junín quedarán sin el beneficio que actualmente reduce sus facturas de gas.