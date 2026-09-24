Violento despiste y vuelco en Ruta 5: una camioneta atravesó un alambrado y terminó dentro de un predio

Un fuerte siniestro vial se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Suipacha, cuando una camioneta se despistó y protagonizó varios vuelcos hasta terminar dentro del predio de una empresa.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, a la altura del kilómetro 126,900, cuando una Toyota Hilux gris, dominio OTG538, circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría realizado una maniobra de sobrepaso en un sector de curva, tras lo cual perdió el control del vehículo. La camioneta se despistó, efectuó varios vuelcos, atravesó el alambrado perimetral y finalmente quedó dentro del predio de la empresa Rionda Hnos.

El vehículo era conducido por Mauro Martín Gómez, de 25 años, domiciliado en Bella Vista, quien viajaba acompañado por Bautista Ezequiel Barrales, también de 25 años y con domicilio en San Martín.

Ambos fueron asistidos inicialmente por personal de la empresa Rionda Hnos. En tanto, los bomberos debieron intervenir para rescatar al conductor, que había quedado atrapado dentro del habitáculo.

Luego del operativo de rescate, los dos jóvenes fueron trasladados en ambulancias del SAME local al Hospital Municipal de Suipacha para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, ambulancias del HOMEI, efectivos de la Policía Comunal de Suipacha, Policía Vial y personal del concesionario vial.

Informe y fotos: Jorge Lasala | Suipacha