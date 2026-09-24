Zona Fría: Arata advirtió que el costo de la quita “lo van a pagar las familias”: Será de $622 millones el impacto para Junín

El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la reforma del régimen de Zona Fría, una decisión que impactará sobre miles de hogares bonaerenses que hasta ahora contaban con una reducción en el costo del gas.

Tras la sanción, la senadora provincial Valeria Arata cuestionó duramente la medida y puso el foco en las consecuencias que tendrá para los usuarios de Junín.

“Eliminaron la Zona Fría. El costo lo van a pagar las familias”, expresó la legisladora a través de una publicación en sus redes sociales.

Según los datos difundidos por Arata, más de 24.500 hogares de Junín perderían el beneficio, mientras que más de 65.000 vecinos estarían alcanzados por la medida.

La senadora también estimó el impacto económico que tendría la eliminación del descuento durante los meses de mayor utilización del servicio.

“En el mes de mayor consumo invernal, el sobrecosto estimado para los hogares de nuestra ciudad supera los $622 millones”, afirmó.

Arata rechazó además que la Zona Fría pueda ser considerada un privilegio y defendió la existencia del régimen a partir de las condiciones climáticas de las ciudades alcanzadas.

“No estamos hablando de un privilegio. Estamos hablando de calefaccionar una casa en invierno”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el beneficio estaba vinculado con una realidad concreta de las localidades donde las bajas temperaturas obligan a incrementar el consumo de gas durante el invierno.

“La Zona Fría reconocía una realidad concreta: en nuestras ciudades las bajas temperaturas obligan a consumir más gas durante los meses de mayor frío. Hoy decidieron quitar ese reconocimiento”, señaló.

El recargo que seguirá pagando el usuario

Otro de los cuestionamientos planteados por Arata apunta a que los usuarios continuarán pagando el recargo destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, pese a perder el beneficio territorial.

“Los usuarios continuarán afrontando el recargo que financia el Fondo Fiduciario, mientras pierden el beneficio territorial de Zona Fría”, advirtió.

La discusión había generado preocupación en Junín debido a que miles de usuarios dejarían de contar con la reducción aplicada sobre sus facturas, mientras continuaría vigente el componente destinado al financiamiento del fondo.

“Hoy esa advertencia dejó de ser una posibilidad. Es ley”

La legisladora recordó además que había advertido previamente sobre las consecuencias que tendría la eliminación del régimen para los hogares de la ciudad.

“Desde el primer momento advertimos lo que esta decisión significaba para Junín. Lo llevamos al Congreso, presentamos el impacto económico y pusimos a disposición de los vecinos un simulador para que cada familia pudiera conocer cuánto podía aumentar su factura”, expresó.

Luego de la votación en el Senado, Arata remarcó: “Hoy esa advertencia dejó de ser una posibilidad. Es ley”.

La senadora cerró su mensaje asegurando que continuará reclamando por el impacto de la medida sobre los hogares bonaerenses.

“Vamos a seguir defendiendo a las familias bonaerenses, porque cuando una política pública impacta directamente sobre el bolsillo de quienes trabajan, producen y viven en el interior, no podemos mirar para otro lado”, manifestó.

Y concluyó con una frase que resumió su cuestionamiento a la decisión adoptada por el Congreso: “El frío no entiende de ideologías. Las facturas tampoco”