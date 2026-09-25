Aprueban la donación del terreno para construir el futuro Cuartel de Bomberos Voluntarios de Saforcada

El Concejo Deliberante de Junín aprobó el proyecto de ordenanza que establece la donación de un inmueble municipal para avanzar en la construcción del futuro Cuartel de Bomberos Voluntarios de Saforcada.

La iniciativa busca generar las condiciones necesarias para que la localidad pueda contar con infraestructura propia destinada a la prevención y atención de incendios y otras situaciones de emergencia, brindando cobertura a los vecinos de Saforcada y a las localidades y zonas rurales de su área de influencia.

De acuerdo con lo establecido en la ordenanza, la Municipalidad de Junín donará a título gratuito el inmueble identificado como Partida Inmobiliaria N.º 29.695, Matrícula N.º 21.711, correspondiente al Lote 16 de la Manzana 38, a favor de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

El terreno tendrá un destino específico: deberá ser utilizado exclusivamente para la construcción, instalación y funcionamiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Saforcada y para el desarrollo de las actividades propias de la institución.

La normativa también establece un plazo para avanzar con las obras. La construcción del cuartel deberá iniciarse dentro de los cinco años contados a partir de la firma del instrumento de donación.

Además, el inmueble no podrá ser vendido, cedido ni gravado sin autorización expresa de la Municipalidad de Junín. De esta manera, el Municipio busca garantizar que el terreno mantenga el destino para el cual fue cedido.

La ordenanza contempla también una cláusula de reversión. En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas, el inmueble sea destinado a otra actividad, se abandonen las funciones propias de la institución o se produzca la disolución de la entidad beneficiaria, el terreno regresará al patrimonio municipal junto con las mejoras que se hayan realizado, sin que corresponda el pago de indemnización.

Como parte del procedimiento administrativo, se prevé solicitar la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para concretar la correspondiente escrituración.

La aprobación de la ordenanza representa un nuevo avance para el proyecto de creación del cuartel y permitirá dar continuidad a las gestiones necesarias para dotar a Saforcada de un espacio propio para sus Bomberos Voluntarios.

La incorporación de esta infraestructura apunta a fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a incendios y otras emergencias, en una localidad que también requiere una respuesta cercana ante las necesidades de sus vecinos y de la zona rural.