Según estimaciones de Gas Junín, las facturas de los juninenses podrían ser hasta un 50% más caras tras la eliminación de Zona Fría

La eliminación de Zona Fría ya es una realidad. El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma del régimen y Junín quedó fuera del beneficio territorial que permitía a los usuarios residenciales acceder a descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas.

La votación terminó con 38 votos a favor y 8 en contra. Para la ciudad, el cambio alcanza a 29.858 usuarios: 23.909 que actualmente tienen una bonificación del 30% y otros 5.949 que cuentan con un descuento del 50%.

El impacto que tendrá la medida sobre cada factura dependerá del consumo, la categoría tarifaria y de si el usuario queda incluido o no en el nuevo esquema de subsidios focalizados. Pero desde Grupo Servicios Junín ya habían advertido durante el año que la modificación iba a representar un fuerte incremento.

Torres ya había puesto números al impacto

El titular de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, explicó durante 2026 en distintas oportunidades las consecuencias que podía tener la eliminación del beneficio.

En mayo, Torres señaló que todos los usuarios residenciales de Junín recibían el beneficio de Zona Fría, con descuentos del 30% o 50%, y sostuvo que una eventual eliminación significaría “un impacto grande en la boleta”.

Además, precisó que, tomando ambos niveles de bonificación, el descuento representaba en promedio el 38% del cargo fijo y del valor del gas en la facturación de la empresa.

Torres había planteado incluso una alternativa: mantener el beneficio durante los meses de invierno, cuando el consumo aumenta, y eliminarlo durante el verano, para reducir el costo del sistema sin quitar completamente la protección durante los períodos de mayor demanda.

La propuesta no prosperó y finalmente el Congreso aprobó la eliminación del beneficio para Junín.

El riesgo de más morosidad

Durante el año, Torres también había puesto el foco en otro efecto de la medida: la posibilidad de que aumente la morosidad.

En junio, el titular de Grupo Servicios Junín sostuvo que el incremento de las facturas sería inmediato y que eso podía dificultar que las familias pudieran prever sus gastos.

“Si el cambio normativo se daba en el verano”, explicó entonces, “al menos los vecinos sabían con tiempo con qué se encontrarían en el invierno”.

La preocupación es que una factura significativamente más elevada puede llevar a que algunos hogares tengan dificultades para pagarla en término, generando un incremento de la morosidad.

Para la empresa, además, el problema no termina en el usuario: una mayor cantidad de facturas impagas también puede generar presión sobre sus propias cuentas.

Torres había explicado que Grupo Servicios Junín debía afrontar los pagos correspondientes y posteriormente recibir las compensaciones del Estado. En mayo, incluso señaló que la Nación le adeudaba varios meses correspondientes al régimen de Zona Fría.

El nuevo subsidio no será igual al que desaparece

Uno de los puntos más importantes para entender el impacto es que la eliminación de Zona Fría no significa que absolutamente todos los hogares quedarán sin ningún tipo de subsidio.

El nuevo esquema contempla la posibilidad de que determinados hogares de los municipios que quedaron excluidos accedan a un subsidio focalizado si cumplen determinados requisitos socioeconómicos.

Pero hay una diferencia fundamental: ese nuevo subsidio no se calcula de la misma manera que Zona Fría.

Según explicó Infobae después de la sanción de la ley, el descuento de Zona Fría, que podía ser del 30% o 50%, se aplicaba sobre el total de la factura. Con el nuevo sistema, el subsidio se concentra exclusivamente sobre el PIST —Precio de Ingreso al Sistema de Transporte—, que es solamente uno de los componentes de una factura residencial.

Los otros componentes, entre ellos el Valor Agregado de Distribución (VAD), el transporte troncal y la carga impositiva, no quedan cubiertos por ese subsidio en la misma forma.

Por eso, incluso los usuarios que logren mantener algún nivel de subsidio pueden recibir facturas más caras que las que pagaban con Zona Fría.

El cambio también alcanza a quienes permanecen dentro del régimen histórico: Infobae señala que incluso en las zonas que conservan el beneficio territorial, como la Patagonia, la modificación de la base de cálculo generará aumentos.

¿Cómo puede impactar en una boleta?

Para entender la diferencia, puede tomarse un ejemplo sencillo.

Si una factura sin descuento fuera de $100.000:

Con un descuento del 30%:

Valor sin descuento: $100.000

Lo que paga actualmente el usuario: $70.000

Al perder el beneficio: $100.000

Diferencia: $30.000

Aumento sobre lo que venía pagando: 42,9%

Con un descuento del 50%:

Valor sin descuento: $100.000

Lo que paga actualmente el usuario: $50.000

Al perder el beneficio: $100.000

Diferencia: $50.000

Aumento sobre lo que venía pagando: 100%

Estos ejemplos son ilustrativos y no significan que todas las boletas de Junín vayan a aumentar exactamente esos porcentajes. El monto final dependerá del consumo, la categoría, los componentes tarifarios y del subsidio focalizado que eventualmente corresponda.

En Junín, las estimaciones difundidas por Grupo Servicios Junín ubican el impacto de la eliminación hasta en torno al 50% para las facturas, aunque algunos casos pueden presentar variaciones mayores según el descuento que recibían y su situación particular.

Casi 30.000 usuarios frente al nuevo escenario

La reforma cambia así de manera sustancial el esquema que regía en Junín.

Hasta ahora, 29.858 usuarios residenciales tenían automáticamente el beneficio territorial, con descuentos del 30% o 50%.

Desde la sanción de la nueva ley, Junín deja de formar parte de ese esquema.

Algunos hogares podrán intentar acceder al nuevo subsidio focalizado, pero deberán cumplir los requisitos establecidos. Y aun quienes lo obtengan no tendrán el mismo descuento que recibían con Zona Fría, porque la ayuda se calculará sobre una parte mucho menor de la factura.

La diferencia será visible en las próximas boletas.

Mientras tanto, las advertencias realizadas durante meses por Torres adquieren ahora una nueva dimensión: más presión sobre las facturas, mayores dificultades para afrontar los pagos y el riesgo de que aumente la morosidad.

El beneficio que durante años alcanzó a los usuarios de Junín ya fue eliminado. Ahora resta conocer cómo se trasladará concretamente el cambio a cada hogar.