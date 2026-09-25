Una avioneta se incendió en pleno vuelo y cayó cerca del Aeroclub de Bragado: pudo terminar en tragedia

Un dramático episodio aeronáutico se registró durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del Aeroclub de Bragado, cuando una avioneta sufrió un principio de incendio en pleno vuelo y obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia que evitó un desenlace que podría haber sido trágico.

El hecho involucró a una aeronave PA-18, propiedad de Marcial Quiroga, que era conducida por el piloto Santiago García, quien viajaba acompañado por un joven de 17 años.

Según las primeras informaciones, pocos minutos después de haber despegado se inició un foco de incendio dentro de la cabina, por motivos que todavía son materia de investigación. La situación se produjo cuando la aeronave se encontraba a baja altura, por lo que el piloto debió reaccionar rápidamente para intentar llevarla hasta un lugar seguro.

García logró mantener el control de la avioneta y realizó un aterrizaje forzoso sobre un campo lindero al Aeroclub. Sin embargo, el impacto provocó que la aeronave capotara y terminara completamente dada vuelta, con sus ruedas hacia arriba.

A pesar de la violencia del accidente, los dos ocupantes pudieron salir por sus propios medios y, afortunadamente, no sufrieron heridas.

Tras el aterrizaje, el propio piloto intervino para controlar las llamas y evitar que el fuego consumiera por completo la aeronave. Poco después arribaron al lugar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Bragado, que trabajaron para asegurar la zona y controlar la situación.

El episodio generó preocupación por la gravedad de la emergencia, especialmente porque el incendio se produjo durante el vuelo y a pocos minutos del despegue. La rápida reacción del piloto y la posibilidad de realizar una maniobra de emergencia fueron determinantes para evitar que el incidente tuviera consecuencias mucho más graves.

Las causas que originaron el fuego y las circunstancias precisas del accidente serán determinadas a partir de los peritajes correspondientes.

Fuente: Bragado Informa / Chacabuco en Red.