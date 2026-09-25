¿Y la carpa para cuándo? Paolizzi volvió a cuestionar a Fiorini por la demora en Santa Paula

La secretaria general de UDOCBA Junín y consejera escolar, Cecilia Paolizzi, volvió a cuestionar públicamente al Gobierno de Junín por la situación del natatorio del complejo Santa Paula, donde funciona el CEF N°55. El reclamo cobra nuevamente fuerza después de que terminara el invierno sin que la nueva cobertura anunciada por el Municipio haya sido colocada.

"¿Y la carpa para cuándo?", planteó Paolizzi, quien cuestionó que desde el Gobierno local se hable de educación, inclusión y derechos mientras la comunidad educativa continúa sin poder utilizar con normalidad una infraestructura fundamental para distintas actividades.

La dirigente gremial sostuvo que la situación afecta directamente a los chicos y chicas que concurren al espacio y apuntó contra la gestión municipal por la falta de soluciones concretas.

"Porque la educación no se sostiene con discursos, fotos ni colores: se sostiene con recursos, infraestructura y decisiones políticas concretas", expresó Paolizzi.

Un anuncio que quedó pendiente

El reclamo tiene como antecedente el anuncio realizado por el propio intendente Juan Fiorini el 8 de mayo, cuando comunicó que el Municipio compraría una nueva carpa para la pileta climatizada del Complejo Santa Paula.

En aquel momento, Fiorini aseguró que había dado instrucciones a su equipo para avanzar con la compra y sostuvo que el objetivo era garantizar la continuidad de las actividades deportivas, recreativas y formativas que se desarrollan en el lugar.

La nueva lona había sido estimada inicialmente en alrededor de 60 millones de pesos, luego el propio Gobierno municipal habló de presupuestos cercanos a los 65 millones.

El problema se había originado por el deterioro de la cobertura existente. Después de intentar repararla, distintos proveedores determinaron que el daño era demasiado importante y que la solución debía ser el reemplazo completo de la lona.

Pero el tiempo pasó.

La promesa era para el invierno

En mayo, el anuncio municipal se presentó como una respuesta para garantizar la continuidad de la natación durante los meses de bajas temperaturas. Sin embargo, el invierno terminó y la nueva carpa todavía no está instalada.

Incluso en julio, desde el ámbito educativo se había informado que el proceso avanzaba y que un proveedor de Junín había resultado seleccionado, aunque todavía debía presentar la documentación correspondiente para iniciar los trabajos, con un plazo estimado de 90 días.

Mientras tanto, estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Guardavidas tuvieron que recurrir a otros espacios para poder sostener su formación. La situación también generó reclamos vinculados con los costos que debían afrontar para continuar con las prácticas.

De esta manera, lo que en mayo fue presentado como una solución urgente terminó atravesando prácticamente toda la temporada invernal sin que el problema estuviera resuelto.

¿Fondos municipales o Fondo Educativo?

Otro de los aspectos que generó controversia fue el origen de los recursos.

Cuando Fiorini hizo el anuncio, comunicó que la compra sería afrontada con fondos municipales.

Sin embargo, apenas unos días después, el subsecretario de Modernización, Educación y Deportes, Juan Campenni, confirmó que la compra se financiaría con recursos del Fondo Educativo que recibe el Municipio de la Provincia.

El propio funcionario explicó que la adquisición no estaba contemplada originalmente dentro de la planificación y que incorporar la carpa implicaría resignar otros destinos previstos para esos recursos. También señaló que la compra rondaría los 65 millones de pesos.

Ese punto había sido precisamente uno de los ejes de los reclamos de UDOCBA.

En mayo, Paolizzi ya había cuestionado públicamente el manejo de los recursos educativos y reclamado que se priorizara la inversión necesaria para garantizar el funcionamiento del CEF 55 y de sus propuestas educativas.

"Menos relato. Más gestión"

Ahora, con el invierno terminado, Paolizzi volvió a poner el tema sobre la mesa y apuntó directamente a la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la gestión municipal.

"¿Dónde están los que tanto dicen defender la educación?", preguntó la dirigente, antes de insistir: "¿Y la carpa para cuándo?"

El planteo vuelve a poner bajo la lupa una promesa concreta realizada por el intendente Fiorini: la compra de una nueva cobertura para un natatorio que es utilizado por el CEF 55, la Escuela de Guardavidas, la Escuela Municipal de Natación y otras actividades vinculadas con la educación y el deporte.

"Menos relato. Más gestión. Menos arcoíris. Más educación", cerró Paolizzi.

El interrogante, mientras tanto, sigue abierto: Fiorini anunció la compra en mayo, el proceso fue informado como encaminado durante el invierno y la primavera llegó con la comunidad educativa todavía esperando la carpa.