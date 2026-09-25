Falla en una línea de alta tensión afecta el suministro eléctrico en Junín y otras localidades

EDEN informó que el inconveniente se originó en una línea de alta tensión perteneciente a TRANSBA y aclaró que se trata de una situación ajena a la distribuidora. También indicó que mantiene contacto permanente con la empresa transportista para conocer los avances de las tareas de reparación.

El suministro eléctrico se encuentra afectado este viernes en Junín y otras localidades del norte bonaerense, como consecuencia de una falla registrada en una línea de alta tensión perteneciente a la empresa transportista TRANSBA.

Según informó EDEN, la interrupción alcanza a San Nicolás, Arrecifes, Pérez Millán, Ramallo, Junín, Conesa y Erezcano.

La empresa distribuidora aclaró que el inconveniente se encuentra localizado en instalaciones bajo la operación exclusiva de TRANSBA y, por lo tanto, las causas de la interrupción son ajenas a EDEN.

Desde EDEN señalaron que sus equipos técnicos mantienen contacto constante con el centro de control de TRANSBA para recibir actualizaciones sobre la evolución de las tareas destinadas a reparar la falla y avanzar hacia la normalización del servicio.

Además, indicaron que las autoridades municipales fueron informadas y que se mantiene una coordinación permanente para monitorear la situación hasta el restablecimiento definitivo del suministro eléctrico.

La comunicación difundida por EDEN no establece un horario concreto para la normalización del servicio, dado que la falla se encuentra en infraestructura de alta tensión cuya operación corresponde a TRANSBA.

Ante consultas, los usuarios pueden comunicarse con EDEN a través de WhatsApp al +54 9 336 452 6944, mediante la línea 0800 999 3336 o por los canales oficiales de la empresa en redes sociales.