Trágico vuelco en la Ruta Provincial 65: murió un hombre de 45 años

Un hombre de 45 años perdió la vida este jueves como consecuencia de un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de la zona de Dudignac.

El siniestro se produjo cuando una Volkswagen Amarok blanca circulaba en sentido 9 de Julio-Bolívar.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando en la zona de préstamo de la ruta.

Como consecuencia del violento vuelco, falleció Jorge Luis Farías, de 45 años, quien tenía domicilio en la ciudad de 9 de Julio.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Dudignac, personal de la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio y Policía Científica.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes y la causa fue caratulada como homicidio culposo.